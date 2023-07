Medien: Hoeneß streicht Trio beim VfB Stuttgart

IMAGO/Hansjürgen Britsch

Sebastian Hoeneß geht in seine erste volle Saison beim VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart will seinen Kader für die kommende Saison verkleinern. Einem Medienbericht zufolge hat ein Trio keine sportliche Zukunft mehr beim Fußball-Bundesligist.

Laut "Bild" werden Gil Dias, Ömer Beyaz sowie Wahid Faghir nicht mit in das Stuttgarter Trainingslager nach Österreich (17. Juli bis 23. Juli) reisen. Die sei den VfB-Profis am Samstag mitgeteilt worden, heißt es.

Bis entsprechende Abnehmer gefunden sind, soll sich das Trio nach Angaben der Boulevardzeitung "sowohl individuell als auch im Training der 2. Mannschaft fithalten".

VfB Stuttgart will Kader noch verkleinern

"Selbstverständlich müssen wir auf der Strecke hin zu unserem ersten Pflichtspiel den Kader, der momentan eine Stärke von über 30 Mann hat, verkleinern. Ein wichtiger Aspekt in dieser Phase ist natürlich dann, Verletzungen zu vermeiden, die einen möglichen Transfer behindern", wird Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth von "Bild" zitiert.

Der 44-Jährige weiter: "Wir müssen Kompromisse machen, wenn es darum geht zu entscheiden, was auf der einen Seite zu uns passt. Und wofür es auf der anderen Seite einen Markt gibt. Das führt am Ende manchmal auch zu Härte-Entscheidungen."

VfB Stuttgart absolviert Trainingslager in Neukirchen

In den kommenden Tagen bittet VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß seine Stars im österreichischen Neukirchen zu den Trainingseinheiten. Dias, Beyaz und Faghir werden dann angeblich nicht mit von der Partie sein.

Mit Verkäufen könnte der VfB Stuttgart noch wichtige Transfereinnahmen generieren, um sich selbst noch auf dem Markt umzuschauen.

Die Schwaben starten am 12. August mit der Erstenrundenpartie im DFB-Pokal bei der TSG Balingen in die neue Pflichtspielsaison. Genau eine Woche später empfängt der VfB Stuttgart in der heimischen Arena den VfL Bochum zum ersten Bundesliga-Spieltag.