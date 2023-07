Hertha-Angreifer auf Weg zu neuem Klub

IMAGO/M. Popow

Bei Hertha BSC wird sich der Kader bis zum Saisonstart wohl noch verändern

Absteiger Hertha BSC muss seinen Kader für die Zweitliga-Saison mächtig umbauen, schließlich tummeln sich im Kader zu viele Spieler, die zu viel Geld kosten. Ein Abschied bahnt sich an.

Angreifer Myziane Maolida wird Hertha BSC nach Angaben von "Bild" alsbald schon wieder den Rücken kehren. Der 24-Jährige habe das Mannschaftshotel in Österreich am Sonntagnachmittag verlassen, um sich auf dem Weg zu seinem neuen Arbeitgeber zu machen. Maolida sei mit Taschen im Schlepptau ins Taxi gestiegen, anschließend sei es in die Türkei gegangen.

Der pfeilschnelle Franzose dürfte künftig in der Süper Lig auflaufen. Der "kicker" hatte zuletzt von einem Interesse des Erstligisten Ankaragücü berichtet. Angestrebt wird offenbar ein Leihgeschäft ohne Kaufoption.

Mit Ankaragücü hatten die Bosse von Hertha BSC in den vergangenen Tagen ohnehin schon vermehrt Kontakt gehabt, wurde Mittelfeldspieler Tolga Cigerci doch an den türkischen Klub für rund 350.000 Euro abgegeben.

An Myziane Maolida waren im Sommer 2021 hohe Erwartungen geknüpft worden, als er 2021 von OGC Nizza verpflichtet wurde. Rund vier Millionen Euro Ablöse soll der Flügelstürmer damals immerhin gekostet haben. Beim Absteiger Hertha BSC besitzt Myziane Maolida eigentlich noch einen Vertrag bis 2025.

Maolida von Oberschenkelverletzung zurückgeworfen

Nachdrücklich beeindrucken konnte der Stürmer in Berlin aber nie. Der Linksaußen kam in zwei Jahren bei der Hertha auf gerade einmal 22 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm zwei mickrige Tore und eine Vorlage gelangen.

In der vergangenen Rückrunde war Maolida bereits an Stade Reims verliehen worden. Wurde er beim Ligue-1-Klub im Frühjahr noch regelmäßig als Ergänzungsspieler eingesetzt, verpasste er krankheitsbedingt den Saisonabschluss.

Zuletzt hatte Myziane Maolida in Österreich aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht voll mittrainieren können.