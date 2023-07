Spitze Richtung Hoeneß: Dreesen fordert Ruhe beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Vorstandschef beim FC Bayern: Jan-Christian Dreesen

In den vergangenen Tagen hat der Transferpoker zwischen dem FC Bayern und Tottenham Hotspur um Starstürmer Harry Kane spürbar Fahrt aufgenommen. Der Münchner Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat diesbezüglich nun zu verbaler Zurückhaltung gemahnt.

Rückblick: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge gab es beim FC Bayern wegen der auffallend offensiven Aussagen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß zur angestrebten Verpflichtung von Harry Kane zuletzt intern einige Aufregung.

Der 71-Jährige hatte am Wochenende eine optimistische Transfer-Prognose abgegeben: "Er hat ganz klar signalisiert, dass seine Entscheidung steht. Und wenn die bleibt, dann kriegen wir ihn. Dann wird Tottenham einknicken müssen."

Für Kane steht eine Mega-Ablöse von 80 Millionen Euro plus Boni im Raum. Möglicherweise könnte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft zum ersten 100-Millionen-Star in der Münchner Vereinsgeschichte werden.

FC Bayern: Klare Ansage an Hoeneß und Co.

Damit der Deal überhaupt zustande kommt, drückt Vorstandschef Jan-Christian Dreesen jetzt allerdings auf die Bremse.

"Wir tun gut daran, aktuell in den Themen, wo wir unterwegs sind, über die aktuell bekannten Dinge hinaus uns nicht weiter zu äußern", erklärte der 55-Jährige am Montag im Trainingslager des deutschen Rekordmeisters am Tegernsee.

Zugleich bestätigte Dreesen die Absicht der Bayern, Kane an die Säbener Straße zu holen. "Uli Hoeneß hat ja da auch einiges gesagt. Das ist auch alles richtig. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt halten wir es am besten mit dem Trainer, was er gesagt hat: Das Gras wächst nicht schneller, auch wenn man daran zieht", sagte der Nachfolger von Oliver Kahn.

Dreesen erinnerte betont gelassen an frühere Bayern-Transfers, die auch mal "auf den letzten Drücker" getätigt worden seien. Manchmal zahle sich Geduld aus: "Am wichtigsten ist, dass die Spieler Ende August bei uns sind."