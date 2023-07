Bayern-Boss gibt Update zu Kim und Walker

IMAGO/FABIO SASSO

Min-Jae Kim steht vor einem Wechsel zum FC Bayern

Nach dem Abgang von Lucas Hernández, der sich Paris Saint-Germain angeschlossen hat, will der FC Bayern Min-jae Kim als Nachfolger verpflichten. Nun hat sich Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zum bevorstehenden Transfer des Napoli-Stars geäußert.

"Er ist ein spannender Spieler, wir sind an ihm interessiert. Wir wünschen uns, dass er zu uns kommt", verriet der Nachfolger von Oliver Kahn am Montag im Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee. Eine endgültige Entscheidung werde in den nächsten Tagen fallen.

Der südkoreanische Innenverteidiger wird dank einer Ausstiegsklausel wohl "nur" rund 50 Millionen Euro kosten. Durch den Hernández-Deal hat der deutsche Branchenprimus wiederum etwa 45 Millionen Euro eingenommen.

In Neapel hat man sich mit dem Abschied des Meisterhelden offenbar schon abgefunden. Er wisse, dass "Kim nicht länger bei uns bleiben wird", bestätigte der neue SSC-Cheftrainer Rudi Garcia am Sonntag.

Der 26-Jährige soll den Medizincheck beim FC Bayern bereits absolviert haben und in Kürze einen Fünfjahresvertrag beim Rekordmeister erhalten.

FC Bayern hält sich in der Causa Walker bedeckt

Einen Kommentar zu Kyle Walker, an dem der FC Bayern ebenfalls Interesse haben soll, lehnte Dreesen unterdessen ab. Der Rechtsverteidiger steht noch bis 2024 bei Champions-League-Sieger Manchester City unter Vertrag.

Laut "Sky" hat sich der 33-Jährige für ein neues Abenteuer an der Säbener Straße entschieden, eine mündliche Einigung soll unlängst erfolgt sein. Als Ablöse sind 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen im Gespräch, Walkers Arbeitspapier soll bis 2025 gültig sein.

FCB-Coach Thomas Tuchel gilt als großer Fan des englischen Nationalspielers. Dem Vernehmen nach soll er unabhängig von Benjamin Pavards bzw. Noussair Mazraouis ungeklärter Zukunft geholt werden. Das Abwehr-Duo liebäugelt angeblich mit einem Abgang aus München.