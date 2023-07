Neuer-Ersatz: Zwei Überraschungskandidaten beim FC Bayern!

IMAGO/Mark D Fuller

Beim FC Bayern gehandelt: Thomas Strakosha

Gleich vier gestandene Keeper stehen derzeit beim FC Bayern unter Vertrag. Das Problem: Die etatmäßige Nummer eins Manuel Neuer ist noch immer nicht komplett fit, die Mitbewerber Yann Sommer und Alexander Nübel wollen so schnell wie möglich weg. Deshalb denken die Münchner Entscheidungsträger darüber nach, einen weiteren Torwart zu holen, der Backup Sven Ulreich Konkurrenz macht. Zwei überraschende Namen machen diesbezüglich die Runde.

Am Montagnachmittag machte Bayerns neuer Vorstandschef Jan-Christian Dreesen keinen Hehl aus der Tatsache, dass Manuel Neuer beim deutschen Rekordmeister weiterhin Sonderstatus besitzt.

"Wenn Manuel in sich reinhört und uns sagt: Ich komme zurück und ich will wieder angreifen und ich will das alte Niveau erreichen - wer wären wir, wenn wir nicht dieses Vertrauen in ihn hätten?", so Dreesen: "Er ist nicht nur ein verdienter Spieler, er ist ein Weltklasse-Torhüter, hat auf dem höchsten Niveau jahrelang mit die Titel für uns gewonnen."

Für ein Comeback beim Bundesliga-Auftakt am 18. August bei Werder Bremen wird es indes wohl noch nicht reichen. Parallel dazu suchen Yann Sommer, der erst im Winter als Ersatz für Neuer aus Gladbach geholt worden war, und Leih-Rückkehrer Alexander Nübel nach neuen Herausforderungen. Grund genug für die FCB-Bosse, sich nach Alternativen für das Tor umzuschauen.

Zwei Überraschungskandidaten beim FC Bayern

Einem "Sky"-Bericht zufolge sind dabei die beiden Schlussmänner Thomas Strakosha (28, FC Brentford) und Dominik Kotarski (23, PAOK Saloniki) in den Bayern-Fokus gerückt.

Speziell von Letzterem habe man eine "sehr hohe Meinung" in München, heißt es. Beide sind vertraglich noch bis 2026 an ihre aktuellen Arbeitgeber gebunden.

Ein entscheidender Unterschied: Während der Albaner Strakosha auch in Brentford nur die Nummer zwei ist, ist Kroatien-Hoffnung Kotarski in Griechenland unumstrittene Stammkraft.

Als weitere Kandidaten gelten Giorgi Mamardashvili (22, FC Valencia) und Bono (32, FC Sevilla).