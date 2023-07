Matthäus nimmt Tuchel in die Pflicht

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Lothar Matthäus blickt beim FC Bayern ganz genau hin

Die Zukunft von Leon Goretzka beim FC Bayern ist offen. Weltmeister Lothar Matthäus erklärt, wie der Mittelfeldspieler zu seiner alten Leistung zurückfinden kann.

Eine wichtige Aufgabe sieht der 62-Jährige bei Coach Thomas Tuchel. Dieser müsse es hinbekommen, dass die Harmonie zwischen Goretzka und Mittelfeld-Nebenmann Joshua Kimmich wieder passe. "Wenn das gelingt, macht Kimmich seine Mitspieler auch wieder besser", so der Rekordnationalspieler in seiner Kolumne bei "Sky".

Matthäus ist davon überzeugt, dass Goretzka wieder seine alte Leistungsstärke zurückerlangt, wenn er das machen darf, was er kann: Als Box-to-Box-Spieler das Mittefeld beherrschen. "Dann wird er wieder die Leistung zeigen, die wir von ihm erwarten und die er selbst von sich erwartet."

Goretzka spielt seit 2018 für die Bayern, sein Vertrag läuft noch bis 2026. In der vergangenen Spielzeit, vor allem gegen Ende, lief er seiner Form hinterher und bekam weniger Einsatzzeiten. Tuchel ließ zuletzt aufhorchen, als er sagte, dass er mehr von Goretzka erwarte.

Lothar Matthäus kritisiert Thomas Tuchel

Für Verwunderung sorgten am Samstag auch die Aussagen von Tuchel über Declan Rice. Der englische Bayern-Flirt wechselt zum FC Arsenal, was den Bayern-Trainer etwas wehmütig klingen ließ. "Er hat ein Profil, das wir meiner Meinung nach so nicht im Kader haben“, sagte der FCB-Coach.

Dafür hat Matthäus kein Verständnis, die Sätze empfand er als "überflüssig". "Tuchel kann natürlich sagen, was er will. Aber dadurch, dass er über Rice spricht, verunsichert bzw. ärgert er seine eigenen Spieler", schreibt Matthäus und nennt Kimmich als Beispiel. "Als Kimmich würde ich sagen: 'Was will er? Ich bin seit sieben Jahren bei Bayern, wo ist das Vertrauen zu mir?'"

Auf der anderen Seite könne er Tuchel auch verstehen. Er suche wohl einen Spieler, der "größer als Kimmich und robuster im Zweikampf ist".

Matthäus hat sogar einen eigenen Spieler für dieses Profil: Sofyan Amrabat. Der Marokkaner spielt derzeit bei AC Florenz. Er sei in dieser Hinsicht noch "stärker und auf dem Platz präsenter" als Rice.