Denkwürdige Worte! CR7 erklärt Saudi-Wechsel

IMAGO/Mike Egerton

Cristiano Ronaldo hat gegen den europäischen Fußball ausgeteilt

Anfang 2023 sorgte Cristiano Ronaldo für ein Beben in der Fußballwelt, als er dem europäischen Kontinent völlig überraschend den Rücken kehrt, um in der saudi-arabischen Pro League bei Al-Nassr einen irren Mega-Vertrag zu unterzeichnen. Gut ein halbes Jahr nach dem Paukenschlag sind zahlreiche Stars dem Beispiel des mehrfachen Weltfußballers gefolgt. Am Montag zeigte sich zwar, dass die Lücke zu Europas Klubs noch riesig ist, der 38-Jährige bewertete die Situation allerdings deutlich anders.

Angeführt vom Norweger Jörgen Larsen, dem ein Dreierpack gelang, fegte der spanische Erstligist Celta Vigo Cristiano Ronaldo und Co. am Montagabend in einem Testspiel mit 5:0 vom Rasen. In der ersten Halbzeit konnte Al-Nassr durchaus noch dagegen halten, in den zweiten 45 Minuten drehte Celta Vigo allerdings auf und traf in nur 18 Minuten fünfmal.

Interessanter als der Spielverlauf waren allerdings die Worte, die Ronaldo, der zum Zeitpunkt des spanischen Torregens nicht mehr auf dem Rasen stand, im Anschluss an die Partie wählte.

"Die Tür nach Europa ist verschlossen", betonte der Superstar, dass eine zuletzt mehrfach in den Medien diskutierte Rückkehr auf den alten Kontinent für ihn keine Option sei.

Ohnehin erklärte Ronaldo, dass sich die oberste Spielklasse Saudi-Arabiens auf der Überholspur befindet.

"In einem Jahr wird die saudische Liga die türkische und die niederländische überholt haben", so der Portugiese. Besser als die US-amerikanische MLS, in die es unlängst seinen ewigen Rivalen Lionel Messi zog, sei die Pro League zudem bereits jetzt.

Es kämen bei weitem nicht nur alternde Stars, sondern inzwischen auch "hochkarätige Spieler" und diese Entwicklung werde nicht abbrechen.

Seitenhieb gegen die Bundesliga und Co.

"Man hat mich für meinen Wechsel nach Saudi-Arabien kritisiert und was geschieht nun? Ich habe den Weg geebnet und nun kommen alle diese Spieler", das sei auch immer sein Plan gewesen. "Als ich zu Juventus in die Serie A wechselte, war die Liga tot, nach meiner Unterschrift lebte sie wieder auf. Wohin Cristiano auch geht, er generiert großes Interesse. Ich wusste, dass dies geschehen wird und in der nächsten Saison werden noch mehr Stars folgen", stellte der Angreifer selbstbewusst heraus.

Kein Wunder also, dass Ronaldo den europäischen Fußball nach seinem Abschied auf dem absteigenden Ast sieht. "Europas Fußball hat Qualität verloren, nur die englische Premier League ist wertig und liegt vor allen anderen", so der Altstar. Die Primera División habe "keine außergewöhnliche Qualität", die portugiesische Liga sei "gut, aber keine top, top Liga" und die deutsche Bundesliga habe ebenfalls "viel eingebüßt".

Gewohnt markige Worte, die nicht völlig von der Hand zu weisen sind. Zumal tatsächlich immer mehr und auch junge Spieler den millionenschweren Angeboten aus Saudi-Arabien erliegen. Im Anschluss an ein 5:0-Debakel gegen den 13. der abgelaufenen Saison der spanischen Liga wirken sie dennoch dick aufgetragen.