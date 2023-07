Wochenlange Pause! Neuer Verletzungsschock für BVB-Pechvogel

IMAGO/Laci Perenyi

Gio Reyna (M.) steht dem BVB vorerst nicht zur Verfügung

Beim am Montag startenden USA-Trip des BVB ist Giovanni Reyna als "Local Hero" eine Sonderrolle zugedacht. Auf dem Rasen werden die Fans den Offensivmann aber wohl nicht in Aktion erleben: Zum wiederholten Male hat sich der 20-Jährige eine hartnäckige Verletzung zugezogen.

Im Endspiel der CONCACAF Nations League hatte Reyna eine Blessur am Bein erlitten, die schwerwiegender ist als zunächst gedacht. Das berichten die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten".

Der Edeltechniker stünde vor einer "längeren Pause" und könne gar "einen Großteil der Vorbereitung verpassen", heißt es. Ein neuerlicher Tiefschlag für Reyna, der in den vergangenen Jahren immer wieder von Muskelverletzungen aus der Bahn geworfen wurde.

2022/2023 standen so nur etwas mehr als 1000 Einsatzminuten zu Buche, verteilt auf 30 Pflichtspiele, in denen der Youngster zumeist als Joker agierte. Immerhin sieben Tore und vier Vorlagen sammelte er dabei.

Reyna verpasst kommende BVB-Tests

Am vorigen Wochenende hatte Reyna bei der Dortmunder Leistungsdiagnostik schon nicht mitmachen können, dem Vernehmen nach war für ihn nur "leichte Belastung auf dem Ergometer möglich".

Wann der Nationalspieler wieder voll belastungsfähig ist, bleibt somit offen. Bei den anstehenden Testspielen in Oberhausen und Erfurt wird Reyna, dessen aktuelles Arbeitspapier bei der Borussia noch bis 2025 gültig ist, sicher fehlen.

Trotzdem wird der Mittelfeldmann in der kommenden Woche mit in den Flieger steigen, wenn die Dortmunder gen USA aufbrechen. Zu wichtig ist Reynas Rolle als Klubrepräsentant in seiner Heimat.

Seit der Saison 2019/2020 zählt der Kreativkopf fest zum Profikader des BVB. In bislang 107 Partien gelangen ihm 33 Scorerpunkte (17 Treffer, 16 Assists).

Zuletzt wurde Reyna allerdings auch mit einem Abschied aus Westfalen in Verbindung gebracht, Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach soll Interesse zeigen.