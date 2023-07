VfB Stuttgart plant offenbar nächstes Nübel-Angebot

IMAGO/Kirchner-Media

Wechselt Alexander Nübel vom FC Bayern zum VfB Stuttgart?

Alexander Nübel wird den FC Bayern in diesem Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Der VfB Stuttgart zeigt Interesse an einer Leihe und will sein erstes Angebot nun offenbar nachbessern.

Alexander Nübel besitzt beim FC Bayern wohl keine sportliche Zukunft mehr. Der deutsche Rekordmeister plant mit Manuel Neuer zwischen den Pfosten. Der fünffache Welttorhüter arbeitet nach überstandener Unterschenkelverletzung aktuell an seinem Comeback.

Nübel darf den Verein deshalb verlassen. "Wir haben ja seine Entscheidung akzeptiert und wenn er einen Verein findet, kann er gehen", verriet Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Rande des Trainingslagers am Tegernsee.

Der VfB Stuttgart zeigt Interesse an einer Leihe von Nübel. "Bild" zufolge waren die Schwaben zuletzt mit einer angepeilten Leih-Gebühr von 500.000 Euro beim FC Bayern abgeblitzt. Laut "Sport1" plant der Klub nun ein neues Angebot. Konkrete Zahlen nennt der TV-Sender in diesem Zusammenhang nicht.

FC Bayern: VfB Stuttgart bestätigt Interesse an Nübel

"Ja, wir sind in Gesprächen", bestätigte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth unlängst das Interesse an Nübel: "Aber wir sind in ganz, ganz vielen Gesprächen und es ist so, dass wir mehr Gespräche am Ende führen als dann Verträge unterschrieben werden."

Wie der "kicker" vor rund einer Woche berichtete, kommt für die Stuttgarter nur eine Leihe infrage. Die Schwaben halten demnach große Stücke auf Nachwuchshoffnung Dennis Seimen. Der 17-Jährige wird beim VfB wohl als künftige Nummer eins gesehen. Zudem soll die Ablöseforderung des FC Bayern für Nübel bei rund acht Millionen Euro liegen.

Der Keeper besitzt beim deutschen Rekordmeister noch ein Arbeitspapier bis 2025. "Sport1" zufolge soll Nübels Vertrag bei einer erneuten Leihe verlängert werden. Der 26-Jährige war in den vergangenen beiden Saisons für die AS Monaco aufgelaufen. Neben dem VfB Stuttgart soll sich Premier-League-Absteiger Leeds United im Rennen um Nübel befinden.