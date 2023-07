Bleibt Kolo Muani doch bei Eintracht Frankfurt?

IMAGO/Michael Taeger

Bleibt Randal Kolo Muani bei Eintracht Frankfurt?

Seit Monaten wird rund um Eintracht Frankfurt über einen Abschied von Randal Kolo Muani spekuliert. Am Ende des Tages könnte der französische Vize-Weltmeister aber doch bei der SGE bleiben.

Wie "Sky" aus dem Spielerumfeld erfahren haben will, kann es "wirklich gut sein", dass Kolo Muani in der kommenden Saison weiterhin für Eintracht Frankfurt aufläuft.

Der 24-Jährige besitzt beim Fußball-Bundesligisten noch einen Vertrag bis 2027. Mit 23 Pflichtspieltreffern in seiner ersten Saison am Main hat sich Kolo Muani allerdings längst in das Schaufenster des europäischen Spitzenfußballs gespielt.

Lange galten der FC Bayern sowie Paris Saint-Germain als heiße Anwärter auf einen Transfer des Mittelstürmers. Allerdings konzentrieren sich die Münchner inzwischen auf eine Verpflichtung von Harry Kane (Tottenham Hotspur). PSG soll hingegen Dusan Vlahovic (Juventus) als Top-Kandidaten ausgemacht haben.

"Sky" zufolge steht Kolo Muani aber weiterhin bei Manchester United auf dem Zettel. Demnach würde der englische Rekordmeister derzeit einen Transfer des französischen Nationalspielers prüfen.

Eintracht Frankfurt hofft auf Verbleib von Kolo Muani

Laut Sportvorstand Markus Krösche will Eintracht Frankfurt seinem Aushängeschild keine Deadline für eine Entscheidung setzen. Kolo Muani habe außerdem "nie gesagt, dass er jetzt weg will", sagte der 42-Jährige zudem.

"Unser Ziel ist es, Randal nicht zu verlieren. Er hat eine gute Entwicklung genommen, hatte einen großen Anteil an unserer erfolgreichen Saison. Es ist nicht unser Ziel, ihn teuer zu verkaufen", hatte sich Krösche bereits Ende Juni gegenüber "Sky" geäußert.

Kolo Muani war im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Nantes zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Die Verpflichtung stellte sich als echter Transfer-Coup heraus. Durch seine rasante Entwicklung spielte sich der Torjäger im letzten Winter sogar in den französischen WM-Kader und wurde mit der Équipe Tricolore Vize-Weltmeister.