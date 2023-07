Perfekt! Hertha BSC verpflichtet "wichtigen Baustein"

IMAGO/Dha

Smail Prevljak wechselt zu Hertha BSC

Was in den Gassen Berlins bereits etwas lauter geflüstert wurde, hat Hertha BSC am Dienstag bestätigt. Die Hauptstädter haben auf den Abgang von Jessic Ngankam zu Eintracht Frankfurt reagiert und den bosnischen Mittelstürmer Smail Prevljak unter Vertrag genommen.

Etwa vier Millionen Euro soll Hertha BSC für den zu Eintracht Frankfurt abgewanderten Jessic Ngankam kassieren. Dass man nun im Gegenzug mit dem 28-jährigen Smail Prevljak einen ablösefreien Ersatz präsentieren kann, dürfte sehr gut ins Konzept des klammen Klubs passen, der infolge des Bundesliga-Abstiegs zu enormen Einsparungen gezwungen ist.

Der Neuzugang hat bis Sommer 2025 unterschrieben.

"Smail stellt einen wichtigen Baustein für unsere Mannschaft dar und wir freuen uns darauf, ihn bald in unserem blau-weißen Trikot zu sehen", betonte Sportchef Benjamin Weber auf "herthabsc.com". "Er ist ein technisch starker Spieler, der auf seinen vorherigen Stationen und in der bosnischen Nationalmannschaft seine Torjägerqualitäten bewiesen hat."

Auch Prevljak selbst kommt in der offiziellen Mitteilung der Herthaner zu Wort: "Der Verein hat sich sehr um mich bemüht und mir in den Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich auf den Klub, die Stadt, die neuen Kollegen und natürlich die Fans im Olympiastadion!"

Der deutsche Fußball ist für Prevljak kein Neuland. In der U19 schnürte der Rechtsfuß bereits die Schuhe für RB Leipzig, für die Profis der Roten Bullen absolvierte er zudem eine Partie in der 2. Bundesliga. Den Großteil seiner Laufbahn verbrachte Prevljak allerdings in Österreich bei Red Bull Salzburg (48 Spiele/15 Tore/3 Vorlagen) und dem FC Liefering (45 Einätze/24 Tore/9 Vorlagen= sowie dem SV Mattersburg (36 Einsätze/18 Tore/11 Vorlagen).

Im Sommer 2020 zog es den bosnischen Nationalspieler zum belgischen Klub KAS Eupen, wo er in 99 Partien 42 Tore (11 Vorlagen) erzielte. Sein Vertrag lief am 30. Juni aus.