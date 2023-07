Neue Gerüchte um Sadio Mané

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Sadio Mané steht beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag

Sadio Mané zählt zu jenen Top-Stars im Kader des FC Bayern, die den Klub bis zum Ende der Transfer-Frist womöglich noch verlassen. Nachdem der Angreifer zuletzt mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht wurde, könnte Manés neue sportliche Heimat einem neuesten Bericht zufolge weiter in Europa sein.

Die Spekulationen über einen Abschied nach nur einem Jahr beim FC Bayern reißen um Sadio Mané einfach nicht ab. Befeuert werden die Gerüchte von Verantwortlichen im Klub selbst.

Cheftrainer Thomas Tuchel wollte für den in der vergangenen Saison als Königstransfer gewechselten Senegalesen keinerlei Garantien abgeben. "Die Konkurrenzsituation ist extrem hoch für ihn mit Kingsley Coman und Serge Gnabry", hatte der Bayern-Coach unlängst hervorgehoben. Das sei eine "Konstellation, die es für Sadio sehr schwer macht", so Tuchel weiter: "Das weiß der Spieler auch, er kennt meine Meinung und die Meinung des Klubs."

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen meinte: "Wir werden Ende August sehen, wie wir weitermachen."

Bayern-Star bei der AS Roma gehandelt

Aussagen, die immer wieder die Gerüchteküche befeuern. Während "Sky" nun berichtete, dass die Münchner ihre Ablöseforderung an interessierte Klubs mittlerweile auf 32 Millionen Euro plus Bonuszahlungen angehoben haben, bringt das Portal "Chiesa di Totti" von "SB Nation" nun mit der AS Roma einen neuen potenziellen Kandidaten ins Gespräch.

Der italienische Erstligist sei auf der Suche nach einem neuen Angreifer, um auf die Verletzung von Mittelstürmer Tammy Abraham zu reagieren. Da Mané sowohl auf dem Offensivflügel als auch im Sturmzentrum auflaufen kann, würde er Cheftrainer José Mourinho gleich mehrere Optionen zusätzlich verschaffen, heißt es.

Ob die Roma einen Transfer in diesem Sommer finanziell stemmen kann, stehe dem Portal zufolge auf einem anderen Blatt. Der Klub sucht zudem nach einem Mittelfeldspieler - Bayern Münchens Marcel Sabitzer wurde zuletzt in der Ewigen Stadt gehandelt - und müsste neben der Ablösesumme auch das hohe Gehalt von Sadio Mané erst einmal aufbringen.