U23-Kaderplaner verrät: Hier will der BVB noch nachlegen

Sportlicher Leiter der U23 des BVB: Ingo Preuß (l.)

In der vergangenen Saison steckte die U23 des BVB in der 3. Liga lange Zeit im Abstiegssumpf fest, erst ein starker Endspurt sicherte dem Team von Trainer Jan Zimmermann den Klassenerhalt. Um in der neuen Spielzeit nicht wieder unten reinzurutschen, haben die Dortmunder ihren Kader umgebaut. Mindestens ein weiterer Zugang könnte noch folgen.

Das bestätigte Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der zweiten Mannschaft, in einem Interview auf der BVB-Homepage. "Es gibt möglicherweise noch eine Planstelle zu besetzen. Aber das dann auch im Zusammenspiel mit der ersten Mannschaft", verriet der 64-Jährige.

Allzu viel Veränderung ist jedoch nicht mehr zu erwarten. "Ansonsten sind wir schon komplett", erklärte Preuß, der seit 30 Jahren bei der Borussia tätig ist.

Zu seinen Hauptaufgaben zählt es, den klubeigenen Talenten den Weg in den Herrenbereich zu ebnen. 2023/2024 werden vier bisherige A-Junioren zum Drittliga-Aufgebot zählen.

"Es ist ja mittlerweile bekannt, dass es für die U19-Spieler, die in den Seniorenbereich kommen, schwer wird. Es sei denn, sie sind außergewöhnliche Talente. Die anderen müssen sich eben durchbeißen, müssen sich reinbeißen, müssen sich an die gröbere Physis gewöhnen. Und das dauert ein bisschen", warnte Preuß vor überhöhten Erwartungen an die Teenager.

Abstiegsangst beim BVB war "grausam"

Preuß hofft, dass der Dortmunder Unterbau in der anstehenden Spielzeit konstanter auftritt als zuletzt.

"Wenn wir ähnlich wie vor zwei Jahren eine ruhige Saison spielen können, ohne diesen täglichen Abstiegsstress", dann wäre er zufrieden, erläuterte der erfahrene Teammanager.

Das ständige Zittern im Tabellenkeller sei "grausam" gewesen. "Also, das möchte ich wirklich nicht nochmal erleben", so Preuß, der sich wünscht, "dass wir eine ruhige Saison spielen und von Anfang an Punkte sammeln. Die Mannschaft sollte dazu in der Lage sein."