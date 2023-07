BVB-Flirt vom Markt! RB Leipzig landet Transfercoup

IMAGO/Philippe Lecoeur/FEP

El Chadaille Bitshiabu hat bei RB Leipzig unterschrieben

RB Leipzig hat auf dem Transfermarkt Nägel mit Köpfen gemacht und ein vielversprechendes Talent von Paris Saint-Germain nach Sachsen gelockt. Der 18-jährige Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu hat bei den Roten Bullen unterschrieben. Brisant: Auch der BVB und Eintracht Frankfurt sollen Interesse am Youngster gezeigt haben.

El Chadaille Bitshiabu hat sich bis zum Sommer 2028 an RB Leipzig gebunden und wird künftig das Trikot mit der Rückennummer fünf tragen. Das geht aus einer offiziellen Mitteilung des Brauseklubs hervor.

"Ich freue mich, ab sofort ein Teil von RB Leipzig zu sein. Der Verein genießt in Frankreich einen hervorragenden Ruf. Zum einen durch die sportlichen Erfolge, zum anderen, weil man sich hier als junger Spieler auf höchstem Niveau hervorragend weiterentwickeln kann. Die sportliche Leitung um Max Eberl hat mir diesen besonderen und reizvollen Weg aufgezeigt, der mich von Beginn an begeistert hat. Jetzt kann ich es kaum erwarten, mich mit dem Team auf die neue Saison vorzubereiten", wird der Neuzugang auf der Vereinsseite zitiert.

Was Eberl gelang, schafften andere Bundesligisten, sofern man den Gerüchten glauben schenkt, nicht. Die "Bild" brachte den Youngster bereits im Mai mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung, laut "L'Équipe" soll der BVB sogar eine konkrete Offerte über 15 Millionen Euro eingereicht haben.

Eberl frohlockt: "Passt perfekt in unser Profil"

Auch bei Eintracht Frankfurt wurde der französische Jugend-Nationalspieler in den vergangenen Wochen gehandelt, den Zuschlag hat sich allerdings Leipzig gesichert.

"El Chadaille ist eines der spannendsten Abwehr-Talente in Europa und wir sind stolz darauf, dass er ab sofort für RB Leipzig spielen wird. Er ist erst in diesem Mai 18 Jahre alt geworden, hat aber bereits 19 Profi-Einsätze für PSG und damit auf Top-Niveau absolviert, was für seine Qualität spricht. El Chadaille ist enorm schnell, präsent im Kopfballspiel, zweikampfstark und sicher im Spielaufbau. Als Linksfuß passt er zudem perfekt in unser gesuchtes Profil", freut sich Eberl über den Coup.



Der Sportchef von RB betonte allerdings auch, dass der "Schritt in ein neues Land und eine neue Liga" eine Herausforderung darstellt. "El Chadaille wird bei uns die entsprechende Zeit bekommen, um im Klub und im Team anzukommen, sodass er dann Schritt für Schritt seine Leistungen abrufen und uns mit seinen Stärken helfen kann."