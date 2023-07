Bericht: Goretzka-Wunsch könnte sich "schnell ändern"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leon Goretzka vom FC Bayern wird wohl nicht zum BVB wechseln

Dass ein Abschied von Leon Goretzka vom FC Bayern kein absolutes Tabuthema an der Säbener Straße mehr ist, ließen unlängst Worte von Coach Thomas Tuchel erahnen. Als möglicher Abnehmer wurde zuletzt auch Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund gehandelt, der BVB soll allerdings gar kein Interesse am Mittelfeldspieler haben.

Goretzka habe, "das ist mit Sicherheit kein Geheimnis", ein "unbefriedigendes Ende der Saison" erlebt: "Nicht nur im letzten Spiel, sondern in der letzten Phase. Für sich selbst und für uns auch", erklärte Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern am Samstag auf Nachfrage zur Situation von Leon Goretzka. Dass der 28-Jährige am Ende des Transfersommers noch Teil des Kaders sei, könne er natürlich nicht garantieren.

Schließlich könnten "immer Situationen entstehen, wie auch bei Lucas Hernández, bei denen Spieler andere Pläne haben. Das habe ich von Leon jetzt nicht gehört, aber es ist auch erst der Anfang der Vorbereitung", so Tuchel weiter.

Goretzka selbst soll einen Abschied aus München zwar derzeit ausschließen, laut Informationen der "Bild" könnte sich diese Position allerdings "schnell ändern", sollte der deutsche Nationalspieler seinen Stammplatz verlieren.

Goretzka für den BVB wohl schlicht zu teuer

Interessant ist in diesem Zusammenhang allerdings vor allem, was die Zeitung noch erfahren haben will. Demnach würde Goretzka bei einem Wechsel gerne in Deutschland bleiben. Logischerweise würde damit ein Engagement beim BVB zu einer sehr verlockenden Option avancieren, die Borussen haben dem Bericht zufolge jedoch kein Interesse.

Knackpunkt: Die Schwarz-Gelben beschäftigen sich gar nicht erst mit der Personalie, da man das Gehalt Goretzkas nicht stemmen könnte.

Angeblich soll der gebürtige Bochumer in München 17 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Apropos Bochum: Mit seiner Vergangenheit beim VfL und dem FC Schalke 04 dürfte Goretzka bei den Fans der Dortmunder ohnehin nicht die ganz große Euphorie wecken.