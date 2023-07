"Schon eigenartig": Neururer kritisiert Hoeneß-Alleingang

IMAGO/Norbert Gettschat

Peter Neururer sieht Uli Hoeneß' Taktik beim FC Bayern kritisch

Fußball-Deutschland diskutiert über den Transferpoker zwischen dem FC Bayern und Tottenham Hotspur um Starstürmer Harry Kane. Wie stehen die Chancen des deutschen Rekordmeisters tatsächlich? Und hat Uli Hoeneß dem Verein mit seinem verbalen Vorpreschen vor laufenden Kameras wirklich einen Gefallen getan? Kult-Trainer Peter Neururer hat da seine ganz eigene Meinung.

"In der Bundesliga ist noch ein Hauen und Stechen angesagt, wenn ich daran denke, wie da Verhandlungen geführt werden - teilweise sogar in der Öffentlichkeit. Eigentlich nicht Stil und Art des FC Bayern München, aber im Augenblick wird es so gemacht", merkte der 68-Jährige in seiner Video-Kolumne für das Portal "Wettfreunde" kritisch an.

Am vergangenen Wochenende hatte Uli Hoeneß Aufsehen erregt, als er erstaunlich detailliert über den Austausch mit Tottenham-Boss Daniel Levy sprach und sich dabei extrem zuversichtlich präsentierte.

"Für mich nicht unbedingt verwerflich, aber schon eigenartig, dass die Verhandlungen über Harry Kane fast öffentlich sind", warf Neururer ein.

Der frühere Bundesligacoach ergänzte: "Uli Hoeneß hat sich mit einem nicht ganz so geschickten Satz eingeschaltet, indem er sagte, dass Tottenham irgendwann einknicken wird. Da wird Uli wahrscheinlich den ersten Fehler seines Lebens gemacht haben. Einknicken werden sie mit Sicherheit nicht, sie werden höchstens zustimmen. Ob es so geschickt war, was Uli da erzählt hat, weiß ich nicht."

FC Bayern: Neururer bei Kim hin- und hergerissen

Die bisherigen Aktivitäten des deutschen Branchenführers auf dem Transfermarkt sieht Neururer derweil recht positiv.

"Klar ist, dass der FC Bayern sich dahingehend verstärkt hat, dass man den Wegfall von Lucas Hernández ausgeglichen hat mit Min-jae Kim, der in der letzten Saison bei Napoli überragende Leistungen gebracht hat", hob der ehemalige Übungsleiter des VfL Bochum hervor.

Komplett ohne Zweifel ist Neururer indes nicht: "Mal schauen, ob er der neue Chef in der Abwehr wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, ein Chef zu sein, ohne die Sprache zu beherrschen. Das wird anfangs schwer sein."