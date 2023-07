Paukenschlag! FC Bayern hat neuen Sportdirektor gefunden

IMAGO/GEPA pictures/ Armin Rauthner

Christoph Freund soll neuer Sportdirektor beim FC Bayern werden

Seit dem Paukenschlag zur Last-Minute-Meisterschaft 2023, als der FC Bayern Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn vor die Tür setzte, ist der deutsche Fußball-Rekordmeister auf der Suche nach einem Nachfolger für Salihamidzic - nun soll ein neuer Sportchef gefunden sein.

Stefan Reuter vom FC Augsburg, der zurzeit vereinslose Fredi Bobic, Max Eberl von RB Leipzig oder Markus Krösche von Eintracht Frankfurt: Kandidaten für den Posten des Sportdirektors beim FC Bayern wurden in den vergangenen Wochen zur Genüge gehandelt. Nun sollen die Münchner laut "Bild" und "kicker" einen Kandidaten auserkoren haben, der bislang nicht in der Verlosung war: Christoph Freund von RB Salzburg.

"Sky" bestätigt den Bericht und ergänzt, dass die notwendigen Unterlagen bereits unterschrieben sind. Die Anstellung Freunds bezeichnet der TV-Sender als "Geheimmission" von Finanzchef Jan-Christian Dreesen sowie den Aufsichtsratsmitgliedern Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß.

Der 46-jährige Österreicher ist seit 2006 Funktionär in der Mozartstadt: Bis 2012 arbeitete Freund als Teammanager, von 2012 bis 2015 als Sportkoordinator und seit 2015 als Sportdirektor. Sein Vertrag in Salzburg endet erst im Sommer 2026, "Bild" zufolge wird der FC Bayern den Ex-Spieler allerdings "nach Ende des Transferfensters" am 1. September als neuen Sportsdirektor präsentieren.

Eine offizielle Bestätigung der Vereine steht noch aus.

Als Aktiver war Freund in der österreichischen Regionalliga und der 2. Liga der Alpenrepublik aktiv.

FC Bayern legt Fokus auf "Qualität"

Nach dem Aus von Salihamidzic hat der FC Bayern ein Transfergremium um Thomas Tuchel, die langjährigen Bayern-Größen Hoeneß und Rummenigge sowie Präsident Herbert Hainer, Kahn-Nachfolger Dreesen, Finanzvorstand Michael Diederich und dem Technischen Direktor Marco Neppe ins Leben gerufen, um die Planungen für die kommende Saison voranzutreiben.

Rummenigge bestätigte allerdings, dass die Suche nach einem neuen Sportdirektor weiter Thema sei. "Wir brauchen einen neuen Sportdirektor. Das werden wir in aller Ruhe machen und ich hoffe, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft eine Erfolgsmeldung verkünden können", sagte der 67-Jährige im Juni bei "DAZN".

Bei der Suche nach der richtigen Besetzung lege man den Fokus auf "Qualität", zudem müsse der Salihamidzic-Nachfolger über ein gutes Netzwerk verfügen und die deutsche Sprache beherrschen. Anforderungen, die Freund absolut erfüllt.