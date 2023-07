Nächster Transferabschluss beim FC Bayern erwartet

IMAGO/Cesare Purini / Insidefoto

Kim Min-jae (m.) steht vor einem Wechsel zum FC Bayern

Kim Min-jae ist der dritte Sommer-Transfer des FC Bayern. Der Innenverteidiger befindet sich wohl auf dem Weg zur Mannschaft. Die offizielle Wechsel-Bestätigung wird in Kürze erwartet.

Laut "Sky"-Informationen ist Kim in München angekommen. Demnach soll der 26-Jährige planmäßig noch am Dienstag im Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee eintreffen.

Die Verpflichtung des Innenverteidigers ist seit Wochen ein offenes Geheimnis. Der deutsche Rekordmeister kann Kim aufgrund einer Ausstiegsklausel für rund 50 Millionen Euro von der SSC Neapel loseisen. Die offizielle Bestätigung des Transfers wird zeitnah erwartet.

"Er ist ein spannender Spieler, wir sind an ihm interessiert. Wir wünschen uns, dass er zu uns kommt", hatte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Montagnachmittag zu der Personalie zu Protokoll gegeben.

Kim soll dem Vernehmen nach einen Fünfjahresvertrag an der Säbener Straße unterzeichnen. Der Medizincheck soll bereits bestanden sein. Zuletzt weilte der Abwehrmann noch beim Militärdienst in seiner südkoreanischen Heimat.

Kim folgt beim FC Bayern auf Hernández

Kim ist beim FC Bayern als Nachfolger für Lucas Hernández eingeplant. Der französische Nationalspieler hatte sich kürzlich für rund 45 Millionen Euro Paris Saint-Germain angeschlossen.

Mit Kim haben die Münchner einen passenden Ersatz gefunden. In der vergangenen Saison wurde der Südkoreaner in Diensten der SSC Neapel zum besten Innenverteidiger der Serie A gewählt. Der Abwehrmann hatte somit großen Anteil am Gewinn der italienischen Meisterschaft.

In der Saison 2021/22 lief Kim noch für den türkischen Erstligisten Fenerbahce auf. Zuvor verdiente er bei BJ Guoan in China sein Geld, wo er kurzzeitig von Roger Schmidt trainiert wurde. "Er ist ein überragender Innenverteidiger und hat für mich absolut das Potenzial zur Weltklasse", schwärmte der heutige Benfica-Coach gegenüber dem "kicker" von Kim.