Bericht: Real-Star "ganz oben" auf Tuchels Wunschliste

IMAGO/Mutsu Kawamori

Aurélien Tchouameni (l.) soll es in den Fokus des FC Bayern geschafft haben

Am Montag geisterten Gerüchte durch den medialen Äther, der FC Bayern ziehe ein Tauschgeschäft in Betracht, in dessen Zuge Alphonso Davies zu Real Madrid und Aurelién Tchouameni an die Säbener Straße wechselt. Knapp 24 Stunden später wird das vermeintliche Interesse der Münchner am Franzosen noch einmal kräftig befeuert.

"Sport1" will erfahren haben, dass Aurélien Tchouameni von Real Madrid sogar "ganz oben" auf der Wunschliste von Bayern-Coach Thomas Tuchel stehen soll. Demnach soll sogar schon ein erster Austausch mit der Entourage des 23-Jährigen stattgefunden haben. Tchouameni seinerseits soll sich bei einigen Frankreich-Stars über die Münchner erkundigt haben.

Allerdings schränkt der TV-Sender ein, dass der Weg zu einem Deal sehr steinig werden dürfte.

Spanische Medien berichteten in den vergangenen Tagen bereits übereinstimmend, dass Real Madrid kein Interesse daran hat Tchouameni ziehen zu lassen. Auch wenn sich der Youngster 2022/23 nicht immer in der Startformation der Königlichen wiederfand, soll Trainer Carlo Ancelotti große Stücke auf seinen Schützling halten, der zudem noch bis zum Sommer 2028 an die Madrilenen gebunden ist.

Ganz abschrecken, lässt man sich davon in der bayerischen Landeshauptstadt allerdings wohl nicht. Dem Bericht zufolge sollen dem FC Bayern bei der Suche nach einem neuen Sechser zuletzt auch Sofyan Amrabat (AC Florenz) oder Edson Álvarez (Ajax Amsterdam) offeriert worden sein, Tuchel soll aber auf die Verpflichtung eines "Top-Mannes" hoffen und dabei ganz besonders Tchouameni im Kopf haben.

Coach des FC Bayern nicht zum ersten Mal heiß auf Tchouameni

Es soll übrigens nicht das erste Mal sein, dass Tuchel ein Auge auf den französischen Nationalspieler geworfen hat: Schon zu Zeiten an der Seitenlinie des FC Chelsea baggerte der 49-Jährge laut "Sport1" an Tchouameni.

Lange galt Declan Rice als Wunschspieler Tuchels, der England-Star entschied sich letztlich allerdings für einen Wechsel von West Ham United zum FC Arsenal.

"Er hat ein Profil, das wir meiner Meinung nach so nicht im Kader haben", erklärte Tuchel zum Start der Vorbereitung, mit einem Rice-Deal konfrontiert. "Es könnte eine interessante Ergänzung unseres Kaders sein, einen Spieler dieses Profils zu haben." Möglicherweise hat der Übungsleiter in Tchouameni nun einen ähnlichen Spielertypen ausgemacht. Viel wahrscheinlicher wird der Kauf des Rechtsfußes aber wohl kaum.

Angesichts der Rahmendaten dürfte Real im Falle eines Falles zumindest eine enorme Summe aufrufen.