Klub-Ikone rät Star des FC Bayern zu Transfer

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Yann Sommer (Nummer 27) darf den FC Bayern wohl verlassen

Auf der Torhüter-Position könnte es beim FC Bayern in diesem Sommer jede Menge Bewegung geben. Klub-Ikone Jean-Marie Pfaff rät einem Schlussmann des Rekordmeisters zum Abschied.

Platzhirsch Manuel Neuer arbeitet nach seiner Unterschenkelverletzung an seinem Comeback. Der Mannschaftskapitän ist beim FC Bayern als Nummer eins eingeplant.

Yann Sommer und Alexander Nübel dürfen die Münchner deshalb verlassen. Torwart-Legende Jean-Marie Pfaff empfiehlt dem Eidgenossen, der erst im vergangenen Januar von Borussia Mönchengladbach an die Säbener Straße gekommen war, in seiner Kolumne für die "Abendzeitung" einen Tapetenwechsel.

"Sommer möchte bei der EM in Deutschland im kommenden Jahr als Nummer eins der Schweiz dabei sein, daher muss er regelmäßig spielen. Sollte Neuer fit werden, dürfte das für Sommer in München schwierig werden. Daher wäre er gut beraten, den Verein zu wechseln", so der 69-Jährige über Sommer, der sich im Blickfeld von Inter Mailand befinden soll.

FC Bayern: Mamardashvili als Neuer-Nachfolger?

Der Belgier hat auch schon einen passenden Nachfolger im Blick: Giorgi Mamardashvili vom FC Valencia. Der 22-Jährige hat laut "Sky" die Aufmerksamkeit des deutschen Meisters geweckt.

"Der junge Georgier Mamardashvili hat in Spanien in den vergangenen Jahren überzeugt, er strahlt schon mit 22 Jahren eine große Ruhe und Souveränität aus", kommentierte Pfaff die Gerüchte.

Der Belgier ging noch einen Schritt weiter: "Eine Verpflichtung des Georgiers, der sich dann im täglichen Training mit Neuer und auch Sven Ulreich entwickeln könnte, würde ich befürworten, zumal dies auch eine Investition in die Zukunft wäre. Marmadashvili hat die besten Jahre als Torhüter noch vor sich. Und auch ein Manuel Neuer wird seine Karriere eines Tages beenden."

"Sky" brachte mit Thomas Strakosha (28, FC Brentford) und Dominik Kotarski (23, PAOK Saloniki) zuletzt zwei weitere Torwart-Kandidaten mit dem FC Bayern in Verbindung.