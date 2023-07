Freund-Transfer beim FC Bayern nur der Anfang?

GEPA pictures/ David Geieregger via www.imago-imag

Christoph Freund soll zum 1. September zum FC Bayern wechseln

Der FC Bayern wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge Christoph Freund als neuen Sportdirektor verpflichten. Mit dieser Personalie wäre die durch die Entlassung von Hasan Salihamidzic entstandene Lücke aber noch nicht zur Gänze gefüllt.

Nach Angaben des TV-Senders "Sky" ist es nahezu ausgeschlossen, dass der FC Bayern allein Christoph Freund unter Vertrag nimmt, um die sportliche Führungsriege zu ergänzen. Der 46-Jährige soll seine Arbeit in München Berichten zufolge ab dem 1. September aufnehmen, seinen bisherigen Arbeitgeber RB Salzburg führt er somit wohl noch durch die aktuelle Transferphase.

Wie schon in Salzburg soll Freund beim FC Bayern die Aufgaben eines Sportdirektors übernehmen. Heißt: Der Österreicher wird sich um die Kaderplanung des deutschen Rekordmeisters kümmern und über Neuzugänge und Abgänge entscheiden.

Damit wären die Aufgaben, die Hasan Salihamidzic bis zu seiner Entlassung Ende Mai beim FC Bayern übernommen hatte, jedoch nicht komplett gedeckt. "Sky" zufolge könnten die Münchner Bosse daher noch nach einem weiteren starken Mann suchen, der sich als Sportvorstand um weitreichendere, strategische Themen kümmert.

Wie geht es mit Marco Neppe beim FC Bayern weiter?

Dem Sender zufolge könnte daher in Zukunft auch erneut der Name Max Eberl rund um die Säbener Straße geistern. Der Ex-Profi war erst im vergangenen Winter zum Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig eingestiegen, nach dem Personalbeben in München kamen erneut Gerüchte über einen baldigen Wechsel zum FC Bayern auf.

Direkte Auswirkungen auf Marco Neppe, der beim FC Bayern als Technischer Direktor in die Transferplanung involviert ist, soll die Verpflichtung von Christoph Freund nicht haben, heißt es in der Einschätzung.

Neppe habe in den vergangenen Wochen mit den Transfers von Raphael Guerreiro und Konrad Laimer gute Arbeit geleistet und soll zudem stark in den Gesprächen mit Harry Kane und Kyle Walker involviert sein.