Transfer-Saga um Harry Kane in der entscheidenden Phase?

IMAGO/Frozen in Motion/Shutterstock

Tottenham Hotspur oder FC Bayern: Wo liegt die Zukunft von Harry Kane?

Der FC Bayern weilt aktuell im Trainingslager am Tegernsee. Wunschspieler Harry Kane befindet sich mit Tottenham Hotspur derweil im über 13.000 Kilometer entfernten Australien. Wie es heißt, könnte die Transfer-Saga in den kommenden Tagen trotz der großen Entfernung in eine entscheidende Phase eintreten.

"Die Leute, die an diesem Deal arbeiten, haben das Gefühl, dass Kane den Wechsel will", berichtete Transfer-Reporter Fabrizio Romano in seiner Kolumne für das Portal "caughtoffside" über das Werben des FC Bayern: "Thomas Tuchel scheint eine Schlüsselrolle zu spielen, da er davon besessen ist, Kane zu verpflichten und sowohl bei den Bayern als auch bei denen, die dem Spieler nahe stehen, Druck macht."

Laut dem italienischen Journalisten werden die kommenden Tage "sicherlich entscheidend werden". Romano über die Tottenham-Taktik: "Die Spurs versuchen ihr Bestes, um Kane zu halten. Ein neuer Vertrag wird natürlich angeboten, ebenso wie offensiver Fußball im neuen Projekt unter Ange Postecoglou."

Zudem wollen die Nordlondoner Verstärkungen für den Kader verpflichten, um Kane somit doch noch von einem Verbleib überzeugen zu können. Als Beispiel führte Romano den Transfer von James Maddison auf. Der offensive Mittelfeldspieler war kürzlich für rund 46 Millionen Euro von Premier-League-Absteiger Leicester City gekommen.

Uli Hoeneß glaubt an Erfolg des FC Bayern

Trotz Tottenhams Bemühungen glaubt der FC Bayern fest an eine Verpflichtung von Kane. "Wenn seine Zusage bleibt, kriegen wir ihn. Dann wird Tottenham einknicken müssen", meinte Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Samstag im Rahmen des Münchner Trainingslagers.

"Bild" zufolge sollen die Spurs um Klub-CEO Daniel Levy "sehr verwundert" über die jüngsten Aussagen aus dem Lager des FC Bayern gewesen sein.

"Wenn andere Vereine über Spieler reden wollen, die bei uns unter Vertrag stehen, ist das für sie ein größeres Problem als für uns", reagierte Tottenham-Coach Postecoglou auf Hoeneß' Worte. Kane besitzt noch ein Arbeitspapier bis 2024.