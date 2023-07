VfB Stuttgart vermeldet irren Vereinsrekord

IMAGO/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart spielt in der umbenannten MHPArena

Dem erneuten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga ist der VfB Stuttgart in der abgelaufenen Saison gerade so entgangen. Der Begeisterung im Ländle für den Traditionsverein tat das aber offensichtlich keinen Abbruch. Im Gegenteil: Für die neue Spielzeit 2023/2024 vermeldete der VfB jetzt einen neuen Vereinsrekord.

Wie der Klub am Dienstagnachmittag offiziell vermeldete, wurde eine neue Rekordmarke in Sachen verkaufte Dauerkarten aufgestellt.

Laut der Vereinsmitteilung wurden bis zuletzt 32.200 Dauerkarten für die neue Bundesliga-Saison an den Mann und an die Frau gebracht. Das sind 200 mehr als beim bisherigen Dauerkarten-Rekord, der in der Saison 2018/2019 aufgestellt wurde. Mit dem Verkauf der 32.200. Dauerkarte beendete der VfB dann auch den Vorverkauf der Jahreskarten und bedankte sich bei der Anhängerschaft für deren "unglaubliche Unterstützung".

In der letzten Saison besuchten im Durchschnitt 46.471 Zuschauer die Heimspiele der Schwaben, die eigentlich sogar knapp über 60.000 Zuschauer in der seit dem 1. Juli MHPArena genannten Spielstätte empfangen können.

BVB einmal mehr Zuschauer-Meister

In der letzten Saison war die Kapazität aufgrund größerer Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten allerdings auf 47.500 Plätze beschränkt.

In der bevorstehenden Spielzeit, in der die Bauarbeiten noch immer nicht ganz abgeschlossen sein werden, wird das Fassungsvermögen der MHPArena zunächst auf 56.589 Zuschauer begrenzt. Ab der Rückrunde soll alles fertig sein, sodass das Stadion dann wieder voll ausgelastet werden kann.

In der Bundesliga-internen Zuschauertabelle rangierte der VfB Stuttgart im letzten Jahr trotz der eingeschränkten Kapazitäten noch immer auf Platz acht. Erster war einmal mehr Borussia Dortmund mit durchschnittlich 81.228 Zuschauer, gefolgt vom FC Bayern (75.001) und dem FC Schalke 04 (61.154).