FC Bayern bestätigt: Freund wird neuer Sportdirektor

Christoph Freund fängt im September beim FC Bayern an

Die Medienlandschaft wusste bereits Bescheid, verbreitete entsprechende Meldungen bereits seit dem Dienstagmorgen. Am Nachmittag machte der FC Bayern dann auch alles offiziell: Die Münchner haben in Christoph Freund ihren neuen Sportdirektor gefunden.

Die Bayern gaben in einer offiziellen Vereinsmitteilung am Dienstagnachmittag bekannt, dass der 46-Jährige seinen bisherigen Verein FC Red Bull Salzburg verlassen und an die Säbener Straße wechseln wird. Offizieller Dienstantritt von Christoph Freund wird der 1. September sein.

"Wir freuen uns, dass wir in Christoph Freund einen so erfahrenen wie erfolgreichen Sportdirektor für den FC Bayern gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er der Richtige ist, um gemeinsam mit dem Trainerteam um Thomas Tuchel und dem Technischen Direktor Marco Neppe die Mannschaft künftig weiter zu stärken", so der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters, Jan-Christian Dreesen, in der Vereinsmitteilung.

Der Bayern-Klubboss informierte darüber, dass Freund zunächst noch die laufende Transferphase "vollumfänglich" für seinen langjährigen Arbeitgeber Red Bull Salzburg gestalten soll. Mit Ablauf der Wechselfrist Ende August wird sich der Österreicher dann in Richtung München verändern.

Freund arbeitete insgesamt acht Jahre lang für den österreichischen Branchenprimus als Sportdirektor, war zuvor schon als Sportkoordinator und Teammanager bei den Roten Bullen tätig.

Auch Chelsea war schon an Freund dran

"Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen des FC Bayern war für mich klar, dass ich diese neue Herausforderung annehmen möchte. Ich freue mich riesig darauf, ab dem 1. September mit voller Energie und Leidenschaft alles dafür zu geben, dass dieser Verein auch in Zukunft sportlich so erfolgreich bleibt, weiter in der internationalen Spitze mitspielt und seine Fans mit attraktivem Fußball begeistert", meinte Freund über seinen bevorstehenden Wechsel.

In Salzburg besaß der Funktionär noch einen laufenden Vertrag bis 2026. Für wie lange er nun beim FC Bayern unterschrieben hat, ist derzeit noch unklar.

Im September 2022 war Freund auch vom FC Chelsea umworben worden. Die Salzburger erteilten ihm allerdings keine Freigabe. Der FC Bayern war nun erfolgreicher.