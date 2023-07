Bayerns Neuzugang Kim mit emotionalem Fan-Abschied

IMAGO/Giuseppe Maffia

Min-jae Kim wird wohl zum FC Bayern wechseln

Sein Abschied vom italienischen Meister SSC Neapel war schon zuvor kein Geheimnis mehr, ebenso wenig sein neues Ziel, der FC Bayern. Trotzdem hat Min-jae Kim am Dienstag für große Emotionen bei den Napoli-Anhängern gesorgt, als er sich öffentlich von ihnen verabschiedete.

Der 26-Jährige spielte zwar nur ein Jahr lang für die Gli Azzurri, avancierte in dieser kurzen Zeit aber gleich zum Publikumsliebling. Seine ebenso kompromisslose wie intelligente Spielweise in der Innenverteidigung der Neapolitaner kam bei den Fans bestens an, schließlich verhalf Kim seinem Team somit zur ersten italienischen Meisterschaft seit der glorreichen Maradona-Ära.

Am Dienstag verabschiedete sich Kim nun mit einer Instagram-Nachricht bei den Napoli-Anhängern. Schon zuvor war seine Ankunft in München bekannt geworden, die offizielle Bestätigung des FC Bayern erfolgte am frühen Abend.

Mehr dazu: Nächster Transferabschluss beim FC Bayern erwartet

"Dank euch war der erste Scudetto nach Maradona vor 33 Jahren erst möglich. Ich möchte meinem leidenschaftlichen Verein Napoli, Herrn Spaletti (Cheftrainer SSC Neapel, Amn. d. Red.), meinen Mannschaftskameraden und vor allem den Fans meine Dankbarkeit ausdrücken", schrieb der Südkoreaner in den sozialen Medien.

Der FC Bayern soll sich die Dienste des Abwehrhünen 50 Millionen Euro Ablöse kosten lassen. So hoch war wohl die festgeschriebene Ablösesumme Kims in seinem Vertrag bei der Partenopei.

Kim unterschreibt wohl bis 2028 beim FC Bayern

"Egal, wo ich sein werde oder wohin ich gehe, ich werde mich immer an Napoli erinnern und euch die Daumen drücken", hieß es weiter in dem Statement des Verteidigers, der nach Raphael Guerreiro und Konrad Laimer als dritter Neuzugang beim FC Bayern präsentiert wurde.

Der 49-malige Nationalspieler hat einen langfristigen Vertrag bis 2028 beim deutschen Rekordmeister unterschrieben.

Kim hatte sich innerhalb eines Jahres in der Serie A zu einem der gefragtesten Innenverteidiger in Europa entwickelt. Er war erst im Sommer 2022 von Fenerbahce Istanbul zur SSC Neapel gewechselt, überzeugte für Napoli in seinen 45 Pflichtspielen auf ganzer Linie.