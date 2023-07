Alles fix! FC Bayern verpflichtet Abwehr-Monster Kim

unknown

Min-jae Kim (r.) wechselt zum FC Bayern (Bildquelle: FC Bayern)

Die Bestätigung des Wechsels schien ohnehin nur noch Formsache zu sein, am frühen Dienstagabend ließ der FC Bayern die Katze dann endgültig aus dem Sack: Der deutsche Meister verpflichtet wie erwartet den Innenverteidiger Min-jae Kim. Der Südkoreaner wechselt vom italienischen Meister SSC Neapel nach München.

Wie der FC Bayern offiziell bestätigte, hat Kim einen langfristigen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. Er war am Dienstagmorgen bereits in München gesichtet worden und hatte sich kurz vor der Vereinsmitteilung in den sozialen Medien von den Tifosi aus Neapel in emotionalen Worten verabschiedet.

Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen verkündete die Verpflichtung am Dienstag dann auch offiziell und brachte seine Freude über den Transfercoup des deutschen Rekordmeisters zum Ausdruck.

"Min-jae Kim hat eine tolle Entwicklung hingelegt, zuletzt die italienische Meisterschaft mit der SSC Neapel gewonnen und ist zum besten Verteidiger der Serie A gewählt worden. Er beeindruckt mit seiner physischen Präsenz genauso wie mit seiner Mentalität und Schnelligkeit. Wir freuen uns, dass er sofort voll in die Vorbereitung einsteigen kann und sind überzeugt, dass er mit seiner Spielweise auch unsere Fans begeistern wird", so Dreesen in der Klubmitteilung.

Der 26-Jährige selbst bezeichnete den FC Bayern als nicht weniger als den "Traum eines jeden Fußballers". Er freue sich auf alles, was ihn fortan in München und der deutschen Bundesliga erwarte.

Kim erhält die Rückennummer 3 beim FC Bayern

"Für mich bedeutet es einen Neuanfang, ich werde mich hier weiterentwickeln. In den Gesprächen mit dem Verein wurde mir von Anfang an klar gezeigt, wie groß das Interesse an mir ist. Mein erstes Ziel ist es, viele Spiele zu machen. Darüber hinaus möchte ich so viele Titel wie möglich gewinnen", wurde der Südkoreaner mit ehrgeizigen Zielen zitiert.

Er war erst im Sommer 2022 von Fenerbahce Istanbul zur SSC Neapel gewechselt, führte die Mannschaft als unumstrittener Abwehrchef zur ersten italienischen Meisterschaft seit 33 Jahren. In den italienischen Medien wurde er aufgrund seiner kompromisslosen und leidenschaftlichen Spielweise mit dem Spitznamen "Monster" bedacht und galt bei den Napoli-Anhängern als extrem beliebt.

Übereinstimmenden Berichten zufolge bezahlt der FC Bayern die vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro an Napoli. Min-jae Kim wird bei den Münchner fortan mit der Rückennummer 3 auflaufen.