Liverpool dreht Partie gegen die Wolverhampton Wanderers

IMAGO/David Rawcliffe

Der FC Liverpool setzte sich gegen die Wolverhampton Wanderers durch

Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben in der Premier League zumindest vorläufig die Tabellenführung übernommen.

Der 19-malige englische Fußballmeister setzte sich bei den Wolverhampton Wanderers nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit 3:1 (0:1) durch und feierte den vierten Sieg im fünften Ligaspiel.

Der Südkoreaner Hee-Chan Hwang (7.), früher in Leipzig und in Hamburg aktiv, brachte zunächst starke Wolves in Führung, die in der Folge fahrlässig mit ihren Chancen umgingen.

Liverpool drehte die Begegnung schließlich noch durch die Treffer von Cody Gakpo (55.), Andy Robertson (85.) und Harvey Elliott (90.+1).

Meister Manchester City, vor dem fünften Spieltag noch ohne Punktverlust an der Spitze, kann am Samstagnachmittag durch einen Punktgewinn bei Conference-League-Gewinner West Ham United wieder an den Reds vorbeiziehen.