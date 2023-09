Terzic wirft seinen Spielern Egoismus vor

IMAGO/Joeran Steinsiek

Edin Terzic steht beim BVB unter Druck

Den Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga vergeigte Borussia Dortmund. Das blamable 2:2-Remis gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim beschäftigt den BVB offenbar noch immer.

"Wir haben zwar das Spiel nicht verloren, aber eine Führung und die Struktur im Kopf. Alleine die vielen Ballverluste, die wir in den letzten zwölf Minuten hatten, das hat uns gar nicht gepasst", sagte BVB-Trainer Edin Terzic mit Blick auf die Heidenheim-Partie bei "Sky".

Die Torchancen, die sich die Dortmunder "sehr gut herausgespielt" haben, müssten allerdings auch genutzt werden, monierte Terzic und ergänzte: "Im ein oder anderen Moment waren wir zu egoistisch, da ging es uns dann mehr darum, das Tor zu schießen, anstatt eine Vorlage zu bekommen."

BVB-Knall nach Heidenheim-Spiel?

Zuletzt hatte die "Bild" berichtet, dass es nach dem Heidenheim-Spiel zu einem Knall beim BVB kam. Demnach wird in Dortmund darüber gemunkelt, dass die Profis der Borussia erst nach der Partie gegen den Aufsteiger den Ernst der Lage begriffen hätten. Das Boulevard-Blatt mutmaßt, es habe in diesem Zusammenhang womöglich eine deutliche Ansage der Bosse in Richtung Mannschaft gegeben.

Auch BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl äußerte sich bei "Sky" kritisch zum Saisonstart: "In allen drei Spielen haben wir nicht das abgerufen, was wir uns vorgenommen haben und was in uns steckt. Wir haben zwar noch kein Spiel verloren in dieser Saison, aber haben im Endeffekt mit fünf Punkten zu wenig geholt. Wir haben viele Gespräche geführt und wissen auch, dass wir unter Druck stehen."

Die verspielte Meisterschaft in der vergangenen Saison wollte Kehl aber nicht als Ausrede gelten lassen. "Natürlich war es ein einschneidendes Erlebnis, aber wir sind mittlerweile in der neuen Saison angekommen. Wir sind mit den Ergebnissen und Leistungen nicht zufrieden. Es jetzt noch auf den Mai-Spieltag zu schieben, das ist zu einfach", stellte der 43-Jährige klar.