ManUnited patzt vor Bayern-Duell - Haaland knipst weiter

IMAGO/Martin Rickett

Manchester United verlor vor dem CL-Duell gegen den FC Bayern

Manchester United kommt vor dem Champions-League-Auftakt am Mittwoch (21.00 Uhr) beim FC Bayern München in der Liga überhaupt nicht in Form.

Gegen Brighton&Hove Albion unterlag das Team von Trainer Erik ten Hag mit 1:3 (0:1) und steht mit nur sechs Punkten nach fünf Spielen im unteren Tabellen-Mittelfeld.

Danny Welbeck (20.), Neu-Nationalspieler Pascal Groß (53.) und Joao Pedro (71.) trafen für das neue Spitzenteam. Hannibal Mejbri konnte nur noch verkürzen (73.).

Meister Manchester City hat auch das fünfte Saisonspiel gewonnen und steht nach dem 3:1 (0:1) bei West Ham United weiter auf Platz eins.

Jérémy Doku (46.), Bernardo Silva (76.) und Ex-BVB-Star Erling Haaland (86.) waren bei Pep Guardiolas Rückkehr auf die Trainerbank erfolgreich. Der Ex-Bayern-Coach hatte sich im August am Rücken operieren lassen.

Die Tottenham Hotspur drehen beim 2:1 (0:0) gegen Sheffield United durch späte Tore von Richarlison (90.+8) und Dejan Kulusevski (90.+11) das Match gegen den Aufsteiger.