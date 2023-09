Terzic adelt BVB-Matchwinner Hummels: "Richtig guter Job"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Mats Hummels schoss den BVB zum Sieg

Ausgerechnet Abwehrspieler Mats Hummels avancierte beim 4:2 (1:2) des BVB beim SC Freiburg mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic sprach seinem Schützling anschließend ein Sonderlob aus.

Hummels habe einen "richtig guten Job gemacht", betonte der zuletzt in die Kritik geratene Coach. In der 11. und 88. Minute hatte der Routinier getroffen - und damit großen Anteil am zweiten Saisonsieg der Schwarz-Gelben in der Fußball-Bundesliga.

Darüber hinaus traf der 34-Jährige in der 16. Saison in Serie und stellte damit einen Liga-Rekord ein. Zudem überholte er Frank Mill als ältesten Bundesliga-Doppeltorschützen in der BVB-Historie.

"Es war ein ganz besonderes Spiel für Mats", verdeutlichte Terzic, der den erfahrenen Verteidiger anstelle von Niklas Süle in die Startelf beordert hatte. Sein Vertrauen wurde belohnt: Von sport.de erhielt Hummels die tolle Note 1,5.

Beim peinlichen 2:2 (2:0) gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim vor der Länderspielpause hatte Hummels noch 90 Minuten auf der Bank geschmort.

BVB: Hummels hat "wesentlichen Anteil" an Befreiungsschlag

Er habe vor der Partie in Freiburg ein "offenes Gespräch" mit Hummels geführt, berichtete Terzic. Er habe sich nach dem Heidenheim-Spiel auch selbst hinterfragt, was man hätte anders machen können, verriet der gebürtige Mendener.

"In dem Spiel war es so, dass wir die Führung aus der Hand gegeben und die Struktur und den Kopf so ein bisschen verloren haben", so Terzic: "Das Learning war, dass in so einer Phase jemand wie Mats Hummels einer Mannschaft richtig guttun kann, um die Positionsdisziplin und die Pässe einzufordern."

Von der Seitenlinie aus sei das angesichts des Lärms im Stadion nicht immer einfach. Gegen Freiburg habe das nun "viel besser" geklappt und Hummels "wesentlichen Anteil" daran.