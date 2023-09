Nach Doppelpack: Hummels kommentiert Bundestrainer-Suche

IMAGO/Blatterspiel

BVB-Star Mats Hummels war schon länger nicht mehr bei der Nationalmannschaft

Mit Leistungen wie am Samstag könnte BVB-Routinier Mats Hummels schon bald wieder ein Thema in der deutschen Nationalmannschaft werden. Nach dem 4:2-Erfolg von Borussia Dortmund in Freiburg äußerte sich der Matchwinner zur laufenden Bundestrainer-Suche.

Hansi Flick ist Geschichte, ein Nachfolger noch nicht gefunden - und das weniger als neun Monate vor Beginn der Europameisterschaft im eigenen Land. Daher ist es keine Überraschung, dass auch der zuletzt nicht mehr ins DFB-Team berufene Mats Hummels die Situation "mit Spannung verfolgt". Das verriet der 34-Jährige nach dem Schlusspfiff in Freiburg am "Sky"-Mikro.

Bei einer Nachfrage zum möglichen neuen Bundestrainer - als Top-Kandidat gilt der ehemalige Bayern-Coach Julian Nagelsmann - hielt sich der Verteidiger indes bedeckt.

"Da halte ich mich komplett raus. Ich war so lange nicht mehr dabei, ich habe nicht so einen richtigen Einblick aktuell", hob Hummels hervor.

Sein letztes von bislang 76 Länderspielen absolvierte der Weltmeister von 2014 vor mehr als zwei Jahren.

Hummels: Das muss beim BVB "ganz klar besser werden"

Im Breisgau hatte Hummels in ungewohnter Rolle geglänzt: Der Defensivakteur traf doppelt für den BVB, der nach dem hart erkämpften Auswärtsdreier aufatmen konnte.

"Es war ein Arbeitssieg. Das darf man aber auch nicht zu negativ formulieren, Freiburg auswärts ist immer ein hartes Pflaster", betonte Hummels, der allerdings noch viel Luft nach oben sieht: "Gegen einen pressenden Gegner Lösungen zu finden und dann vor allem eine gewisse Klasse und Ruhe am Ball zu haben - das ist ganz klar eine Sache, die bei uns noch besser werden muss, wenn wir ein Top-Team sein wollen."

In der vorigen Spielzeit hatten die Westfalen nach einer beeindruckenden Aufholjagd fast die Meisterschale geholt. Ein Patzer im entscheidenden Match gegen Mainz (2:2) kostete das Team von Edin Terzic jedoch den Titel.