"Nicht korrekt!": Tuchel und Co. am Pranger

IMAGO

Thomas Tuchel wird für seinen Umgang mit Joshua Kimmich beim FC Bayern kritisiert

Etwaige Wechselgerüchte, gegen Bayer Leverkusen plötzlich nicht mehr Eckenschütze und eine vielsagende Reaktion auf seine Auswechslung gegen die Werkself: Geht es um den FC Bayern, beherrscht derzeit nicht selten Joshua Kimmich die Schlagzeilen. Nun hagelte es heftige Kritik von einem Ex-Spieler der Münchner.

"Wenn man Joshua Kimmich in der Mannschaft hat, gibt es zwei Optionen: entweder man macht ihn stark - oder man verkauft ihn. Aber was die Bayern aktuell mit Kimmich machen, das ist nicht korrekt - Trainer inklusive", wetterte Dietmar Hamann nach dem 2:2 des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen an den "Sky"-Mikrofonen.

Kimmich hatte zuvor wenig amüsiert darauf reagiert, dass Thomas Tuchel ihn nach 60 Minuten frühzeitig vom Platz nahm. Der Coach erklärte im Nachhinein zwar, Grund für die Auswechslung seien Kimmichs gesundheitliche Probleme unter der Woche gewesen, Kimmich selbst wollte davon allerdings nichts wissen und würgte das Thema ab. "Das müssen Sie den Trainer fragen", wischte Kimmich Nachfragen der Reporter weg.

"Was ist denn das für eine Kommunikation?! Die haben fünf Physiotherapeuten, fünf Trainer. Und die sind nicht in der Lage, ihrem Kapitän zu sagen, dass nach 60 Minuten Schluss ist?", reagierte Hamann mit großem Unverständnis auf die Vorgänge.

Abschied vom FC Bayern eine Option?

Kein Wunder, dass es für Hamann offenbar längst nicht mehr ausgeschlossen ist, dass Kimmich der bayerischen Landeshauptstadt im Sommer 2024 nach neun Jahren den Rücken kehren könnte.

An Interessenten für den 28-Jährigen dürfte es nicht mangeln. In der Vergangenheit wurde vor allem dem FC Barcelona immer wieder nachgesagt, ein Auge auf Kimmich geworfen zu haben. Auch über einen Wechsel in die englische Premier League wurde bereits mehrfach spekuliert.

Fakt ist bislang allerdings nur, dass Kimmichs Vertrag beim FC Bayern in Sommer 2025 ausläuft. Sollte der Mittelfeldspieler nicht verlängern, müsste der deutsche Rekordmeister wohl aktiv werden, will er seinen Leistungsträger nicht ablösefrei verlieren.