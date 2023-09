Neue Gerüchte um Poker mit Leipzig-Trio

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Forsberg, Kampl und Poulsen (v.l.n.r.) sollen bei RB Leipzig bleiben

Gleich drei Stars von RB Leipzig wünschen sich einen Verbleib bei den Roten Bullen: Yussuf Poulsen, Kevin Kampl und Emil Forsberg. Doch nur mit einem der drei Spieler gibt es derzeit Gespräche. Wie geht es also weiter?

Kevin Kampl spielt seit mehr als sechs Jahren bei RB Leipzig, Emil Forsberg trägt das Trikot der Roten Bullen bereits seit acht Saisons und Yussuf Poulsen ist sogar schon ein Jahrzehnt dabei. Sie alle sind Dauerbrenner bei den Sachsen. Und noch eines haben zumindest Kampl und Poulsen dabei gemeinsam: Ihr Vertrag endet im kommenden Sommer, während Forsberg derzeit noch bis 2025 gebunden ist.

Und wie es das Geschäft so will, bedeutet ein Vertrag, der in weniger als zwölf Monaten ausläuft, meist entweder einen zeitnahen Verkauf - im Winter wäre das als nächstes möglich - oder aber eine Verlängerung. Und genau mit letztgenannter Variante plant RB wohl bei Poulsen und Kampl.

Beide Spieler haben nach "Bild"-Informationen große Lust, weitere Jahre in Leipzig dranzuhängen. Sie warten auf Verlängerungsverhandlungen.

"Gerade gibt es keine Eile, aber die Gespräche müssen demnächst geführt werden", sagte Poulsen nun dem Boulevard-Blatt. Noch in der zurückliegenden Transferphase waren Angebote für den Angreifer eingetrudelt, der Däne wurde intensiv mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Doch RB lehnte die Annäherung des BVB ab.

Allerdings gab es seitdem trotz aller Beteuerungen keinen neuen Poker mit Poulsen. Und eben auch nicht mit Kampl, der sich genauso Klarheit wünscht wie sein offensiverer Teamkollege, heißt es.

Der einzige, mit dem aus dem Trio derzeit gesprochen wird, ist Forsberg. Der Schwede soll seinen Kontrakt um ein weiteres Jahr verlängern und bis 2026 bleiben. Hinzukommen soll eine Option bis 2027. Wann es in der Causa Forsberg Vollzug gibt, ist allerdings nicht bekannt.

Gut möglich, dass sich der schwedische Nationalspieler noch etwas gedulden muss. Anders als bei Poulsen und Kampl drängt bei Forsberg allerdings auch nicht die Zeit.