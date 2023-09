Neue Vertragslaufzeit von Tel beim FC Bayern aufgedeckt

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Mathys Tel ist "sehr happy" beim FC Bayern

Beim FC Bayern ist Mathys Tel hinter Harry Kane aktuell nur Edelreservist. Dennoch wusste der 18-Jährige auch in den Kurzeinsätzen der aktuellen Saison zu überzeugen. Nun ist eine Klausel im Vertrag des Shootingstars aufgedeckt worden, die zu einer Verlängerung des Kontraktes führte.

Den Führungstreffer zum 2:1 gegen Bayer Leverkusen legte Mathys Tel punktgenau vor, nachdem er im Sechzehner Odilon Kossounou vernascht hatte. Wieder einmal zeigte der Youngster welch großes Potential er besitzt. In der überaus prominenten Bayern-Offensive kommt der Franzose aber dennoch nur zu Einsätzen von der Bank.

"Er ist ein richtig guter und positiver Typ, der seine Rolle annimmt, in jedem Training lernen will und sich entschieden hat, sich beim FC Bayern durchzubeißen", lobte Bayern neuer Sportdirektor Christoph Freund den Youngster im Gespräch mit dem "kicker". "Ich freue mich extrem, dass er in Gladbach das Siegtor geschossen hat. Auch heute hat er wieder mit einer super Aktion ein wichtiges Tor aufgelegt."

Tel-Vertrag beim FC Bayern verlängert

"Mathys ist auf einem richtig guten Weg, er ist ja noch ein ganz junger Bursch. Ich bin sehr happy, dass er beim FC Bayern ist. Und er ist auch sehr happy, dass er bei uns ist", so der ehemalige Sportchef von RB Salzburg weiter.

In der Sommer-Transferperiode zeigten gleich eine ganze Reihe an Vereinen Interesse an dem Stürmer. Unter anderem soll Eintracht Frankfurt an dem U19-Nationspieler dran gewesen sein, der sich allerdings dafür entschied, den Konkurrenzkampf beim deutschen Rekordmeister anzunehmen.

Feststeht jedoch: Tel gehört die Zukunft im Sturm des FC Bayern - und das mit einer längeren Vertragslaufzeit als bislang angenommen. Bei seinem Wechsel nach München 2022 hatte der damals 17-Jährigen einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet. Laut "kicker" soll sich dieser durch seinen 18. Geburtstag sogar bis 2027 verlängert haben.