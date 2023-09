Aue bleibt Dynamo Dresden auf den Fersen

IMAGO/Sven Sonntag

Aue bleibt an Tabellenführer Dresden dran

Der ehemalige Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue hat am Sonntag in der 3. Liga den Anschluss an den sächsischen Rivalen und Tabellenführer Dynamo Dresden wieder hergestellt.

Aue gewann nach hartem Kampf zu Hause im Ostduell gegen den Halleschen FC mit 3:1 (0:1).

Dominic Baumann (25.) erzielte das 1:0 für den HFC, wobei Aue-Keeper Martin Männel mit einem unplatzierten Abschlag der Auslöser war. Steffen Meuer (62.) traf zum Ausgleich, Joshua Schwirten (79.) und Marcel Bär (90.+6) sicherten den Dreier.

Aues Rückstand auf Dynamo beträgt damit nur noch ein Zähler. Halle ist mit sieben Zählern im unteren Tabellenmittelfeld platziert.