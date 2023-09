Kuriose Umzugspläne von Bayerns Superstar Kane enthüllt

IMAGO/Ulmer

Harry Kane traf am Freitagabend wieder für seinen FC Bayern

Superstar Harry Kane hat beim FC Bayern bislang auf ganzer Linie überzeugt. Am Freitagabend erzielte der Engländer bereits seinen vierten Saisontreffer, findet sich derweil auch abseits des Platzes immer besser in seiner neuen Wahl-Heimat zurecht. Jetzt wurde in englischen Medien allerdings darüber berichtet, dass es zunächst keine komplette Familienzusammenführung in München geben wird.

Laut der Zeitung "Daily Mail" wird zunächst lediglich Harry Kane selbst eine neue Bleibe im Münchner Nobel-Vorort Grünwald beziehen. Seine Ehefrau Kate sowie die gemeinsamen vier Kinder allerdings bleiben in Hertfordshire nördlich von London gelegen wohnen.

Über die Gründe, warum Harry Kane der räumlichen Trennung von seiner Familie vorerst zugestimmt haben soll, zitierte die englische Quelle einen Vertrauten der Familie: "Die Dinge könnten sich noch verändern. Aber für den Moment, mit dem neuen Baby und der Schule für das ältere Kind, hat Kate entschieden, vorerst in diesem Land (England, Anm. d. Red.) zu bleiben.

Privatjet für die Familie Kane?

Um seine Familie trotzdem regelmäßig sehen zu können beziehungsweise Kate Kane samt dem vierfachen Nachwuchs die Reisen nach München zu erleichtern, soll die Familie einen permanenten Zugang zu einem Privatjet haben.

Eine offizielle Bestätigung dieser Pläne beziehungsweise dieser Regelung gibt es bisher aber noch nicht.

Harry Kane hatte beim FC Bayern kurz vor Transferschluss im vergangenen August einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Mit einer Ablöse von rund 100 Millionen Euro ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte des FC Bayern sowie in der gesamten Bundesliga.

Der Torjäger stand bisher in allen vier Bundesliga-Partien der Münchner auf dem Feld, am letzten Freitag traf er gegen Bayer Leverkusen zum frühen 1:0-Zwischenstand (Endstand 2:2).