VfB-Coach erklärt Erfolgsrezept: "Das macht mich stolz"

IMAGO/Alexander Keppler

VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß

Der VfB Stuttgart ist bislang die Positiv-Überraschung der laufenden Bundesliga-Saison. Drei Siege gelangen den Schwaben bereits an den ersten vier Spieltagen, die Mannschaft erzielte dabei satte 14 Saisontore. Cheftrainer Sebastian Hoeneß genießt nach dem 3:1-Auswärtssieg beim 1. FSV Mainz 05 den Moment.

Nachdem den VfB im letzten Transfersommer mit dem ehemaligen Kapitän Wataru Endo, sowie der Stammspieler Borna Sosa und Konstantinos Mavropanos gleich mehrere Leistungsträger verlassen hatten, rechneten viele Bundesliga-Beobachter schon mit einer sehr schwierigen Saison für die Stuttgarter.

Doch die Mannschaft um den bis dato alles überragenden Torjäger Serhou Guirassy strafte alle vermeintlichen Experten Lügen, ballerte sich mit 14 Treffern in vier Partien bis auf Tabellenplatz vier nach vorne - mit nur einem Zähler Rückstand auf das Spitzenreiter-Duo Bayer Leverkusen und FC Bayern.

Das Team tritt derzeit als Einheit auf dem Rasen auf, sucht sein Glück und den Erfolg mit angriffslustigem Offensivfußball. Cheftrainer Sebastian Hoeneß zeigte sich mit der Frühform seiner Truppe dabei überaus zufrieden.

VfB trifft als nächstes auf Darmstadt und Köln

"Wir haben uns die letzten Wochen eine mannschaftliche Geschlossenheit, Dynamik und Selbstvertrauen erarbeitet. Aktuell sieht man, welchen Lauf wir haben. Das macht mich stolz", meinte der VfB-Coach gegenüber der "Bild".

Ziel für die kommenden Wochen sei es nunmehr, Konstanz in die eigenen Leistungen reinzubekommen und schnell weitere Erfolgserlebnisse einzufahren, um das Selbstvertrauen weiter anwachsen zu lassen.

Die kommenden Aufgaben in der Bundesliga lassen die VfB-Protagonisten auf weitere Erfolgserlebnisse hoffen. Am 22. September steht das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 an, eine Woche später am 30. September geht es zum 1. FC Köln, der noch ohne Saisonsieg auf Platz 16 in der Tabelle rangiert.