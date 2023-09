BVB-Star nach Comeback in Freiburg: "Gibt ein gutes Gefühl"

IMAGO/Eibner-Pressefoto / Michael Berm

Julian Ryerson (l.) feierte beim BVB sein Startelf-Comeback

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat zum zweiten Mal nacheinander ein Auswärtsspiel beim SC Freiburg trotz zwischenzeitlichem Rückstand noch in einen Sieg umgebogen. Am Samstagnachmittag drehte der BVB in der zweiten Halbzeit mächtig auf und bog den 1:2-Pausenrückstand noch in einen 4:2-Auswärtssieg um. Rückkehrer Julian Ryerson zeigte sich über die Comeback-Qualitäten seiner Mannschaft sehr erfreut.

"Wir haben die Halbzeit gut genutzt", erklärte der Außenverteidiger gegenüber Vereinsmedien zunächst darüber auf, wie die Reaktion innerhalb der Mannschaft auf die zwei Gegentreffer unmittelbar vor der Halbzeitpause ausfiel.

Zwar seien die Treffer in der 45+2. und 45+6. Minute zu einen psychologisch denkbar ungünstigen Zeitpunkt gefallen. Dennoch habe sich der BVB nicht groß aus dem eigenen Konzept bringen lassen und weiterhin daran geglaubt, in Freiburg noch den zweiten Saisonsieg einfahren zu können.

"Wir haben gezeigt, dass wir Charakter zeigen, wenn wir es müssen. Es gibt ein gutes Gefühl, dass du immer wieder zurückkommen kannst", meinte Ryerson dann über den zweiten Durchgang, in der seine Schwarz-Gelben noch drei eigene Treffer erzielten.

Ryerson freut sich über den Hummels-Rekord beim BVB

Der Sieg verleihe der Mannschaft vor dem Champions-League-Auftakt am kommenden Dienstag gegen Paris Saint-Germain (21:00 Uhr) neues Selbstvertrauen, wie der 25-Jährige betonte.

Eine ganz besondere Partie war das erfolgreiche 4:2 aus Dortmunder Sicht vor allem für Innenverteidiger Mats Hummels. Der 34-Jährige erzielte jeweils nach einer Standardsituation zwei Treffer für seine Farben, trug sich damit in der 16. Bundesliga-Saison in Folge in die Torschützenliste seines Vereins ein. Ein Novum in der 60-Jährigen Geschichte des deutschen Fußball-Oberhauses.

"Ich freue mich sehr für ihn. Er trifft in der 16. Saison in Folge, das ist schwierig zu beschreiben", zollte Ryerson seinem erfahrenen Teamkollegen Respekt für seinen neuen Liga-Rekord.