IMAGO/Revierfoto

Joshua Kimmich tritt mit dem FC Bayern gegen Manchester United an

Am kommenden Mittwochabend wird es für den FC Bayern zum ersten Mal in der neuen Saison ernst in der Champions League. Zum ersten Gruppenspiel empfangen die Münchner den englischen Rekordmeister Manchester United in der Allianz Arena. Wo wird die Partie der Bayern gegen ManUnited live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Der FC Bayern startet den nächsten Anlauf, zurück auf den europäischen Fußball-Thron zu steigen. Zum letzten Mal gewann der deutschen Branchenprimus im Jahr 2020 den Henkelpott, hinkt seit dem den eigenen Ansprüchen in der Champions League hinterher.

Zum Auftakt in der Gruppe A geht es am Mittwochabend gegen Manchester United, die Red Devils von der Insel peilen dabei ebenso den Gruppensieg wie die Münchner selbst. Die weiteren Kontrahenten in der Vierergruppe sind Galatasaray und der FC Kopenhagen.

Nach dem jüngsten 2:2-Remis in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen will die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel unbedingt mit einem Heimsieg gegen ManUnited in die Königsklasse starten, um den positiven Trend in den ersten Wochen der noch jungen Saison nicht zu gefährden.

Wie schlägt sich der deutsche gegen den englischen Rekordmeister? Was reißt Superstar Harry Kane im ersten Spiel im Bayern-Trikot gegen einen englischen Gegner? Und wo wird die Partie FC Bayern gegen Manchester United live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft FC Bayern vs. ManUnited live im TV und Stream