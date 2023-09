Nächste DFB-Ikone macht sich für van Gaal stark

IMAGO/Markus Ulmer

Louis van Gaal wird als neuer Bundestrainer gehandelt

In den vergangenen Tagen mehrten sich die prominenten Fürsprecher von Louis van Gaal als möglichem Nachfolger von Hansi Flick. Unter anderem seine Ex-Spieler vom FC Bayern, allen voran Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm, schlugen den Niederländer als neuen deutschen Bundestrainer vor. Jetzt sprach sich auch der langjährige Nationalspieler Michael Ballack für van Gaal aus.

Ballack, der selbst 98 Mal für Deutschland spielte und 2002 Vize-Weltmeister wurde, sieht in dem 72-jährigen Trainer-Routinier die Idealbesetzung für den Bundestrainer-Posten.

"Man sollte sich an den Besten orientieren. Ich würde einen erfahrenen Mann nehmen - und Louis van Gaal ist ein Ausnahmetrainer. Er ist sicher kein einfacher Typ, aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, die Mannschaft braucht einen neuen Input nach den langen Jahren mit Jogi Löw und Hansi Flick", meinte Ballack im Gespräch mit dem "kicker".

Nach Ansicht des einstigen Mittelfeldspielers decke van Gaal "fast alles ab, was benötigt wird. Er ist eine Respektsperson, hat alles erlebt und kennt die komplette Klaviatur des Trainerdaseins". Als Nationaltrainer war der Ex-Bayern-Coach auch schon dreimal aktiv, betreute er doch in drei verschiedenen Amtszeiten die niederländische Auswahl als Bondscoach, trat mit der Elftal noch im letzten Jahr bei der WM in Katar an.

Van Gaal als erster ausländischer Bundestrainer?

Nur die Tatsache, dass van Gaal eben kein deutscher, sondern niederländischer Staatsbürger ist, wäre für den Anfang noch ungewohnt, räumte Ballack gegenüber dem Fachmagazin ein: "Damit müssten wir uns noch anfreunden."

In der über 110-jährigen deutschen Länderspielgeschichte hatte es bis dato noch nie einen ausländischen Bundestrainer gegeben.

Bei der Winter-WM in Katar war van Gaal mit den Niederlanden erst im Elfmeterschießen gegen den späteren Weltmeister Argentinien gescheitert.