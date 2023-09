Tuchel gesperrt! So plant der FC Bayern gegen ManUnited

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Tuchel (l.) darf am Mittwochabend nicht auf der Bayern-Bank Platz nehmen

Am Mittwochabend startet der FC Bayern gleich mit einem Knallerspiel in die neue Champions-League-Saison. Zum Auftakt in der Gruppe A geht es gegen Manchester United, mit dem sich die Münchner in der Vergangenheit schon legendäre Europapokal-Duelle lieferten. Cheftrainer Thomas Tuchel wird dabei allerdings nicht auf der Bank sitzen.

Der Coach der Bayern hat eine Sperre abzusitzen, die er sich beim Ausscheiden im letzten Frühjahr in der Königsklasse gegen Manchester City eingehandelt hatte. Tuchel legte sich damals im Viertelfinal-Rückspiel gegen die Cityzens mit dem Unparteiischen Clement Turpin an, der ihn Kurz vor Spielende mit der Gelb-Roten Karte bedachte.

Da Tuchel die Ein-Spiel-Sperre nun zum Auftakt gegen die Red Devils abzusitzen hat, müssen die Münchner improvisieren.

Nach Informationen des "kicker" hat sich der 50-Jährige mit seinem Trainerteam folgende Aufgabenteilung überlegt: Co-Trainer Zsolt Löw wird hauptverantwortlich die taktischen Maßnahmen wie Auswechslungen und Umstellungen übernehmen.

Anthony Barry als zweiter Co-Trainer bei den Bayern-Profis soll hingegen das In-Game-Coaching an der Seitenlinie übernehmen, nahm diese Aufgaben in den letzten Wochen ohnehin schon häufiger und sehr engagiert von außen wahr.

Tuchel kehrt in Kopenhagen auf die Bayern-Bank zurück

Tuchel selbst, der den Innenraum vor und während der Partie nicht betreten und sich auch nicht in der Mannschaftskabine aufhalten darf, wird hingegen auf der Tribüne der Allianz Arena Platz nehmen und das Spiel von weiter oben aus mitverfolgen. Neben ihm wird dem Medienbericht zufolge sein Assistent Arno Michels Platz nehmen.

Nach der abgesessenen Sperre darf Tuchel dann zum zweiten Gruppenspiel in der Champions League zurück auf die Trainerbank des FC Bayern. Dieses findet am 3. Oktober (ab 21:00 Uhr) beim dänischen Meister FC Kopenhagen statt.