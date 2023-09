Magath enthüllt kuriose Hummels-Anekdote

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Mats Hummels traf am letzten Samstag doppelt für seinen BVB

Mats Hummels gehört auch im reifen Fußballer-Alter von 34 Jahren noch zu den absoluten Leistungsträgern bei Borussia Dortmund, führte den BVB am vergangenen Samstag mit deinem Doppelpack zum Auswärtssieg beim SC Freiburg (4:2). Dass seine Profi-Karriere auf derart hohem Niveau stattfinden würde, war zu Beginn der Laufbahn allerdings noch nicht abzusehen, wie Trainerlegende Felix Magath jetzt enthüllte.

Magath selbst war es nämlich, der dem späteren Weltmeister Hummels den Weg in den Profi-Bereich ebnete. Als Jugendspieler des FC Bayern ausgebildet, wurde der Innenverteidiger im Sommer 2006 vom damaligen Bayern-Cheftrainer Magath erstmals in den Profi-Kader berufen.

Hummels bestritt als damals 17-Jähriger Teile der Sommer-Vorbereitung im Lizenzspielerkader, durfte dann im August 2006 sogar bei einem vielbeachteten Testspiel beim FC Barcelona ran.

Dieses Vorbereitungsspiel verpatzte der deutsche Rekordmeister allerdings auf ganzer Linie. Mit Hummels in der Innenverteidigung, der für den erkrankten Lucio seine ersten Gehversuche auf europäischen Top-Level machen durfte, kassierten die Münchner gegen den amtierenden Champions-League-Sieger eine 0:4-Schlappe.

"Das war ein Ergebnis, das den Bayern-Bossen nicht so geschmeckt hat. Von daher war es schwer, Mats dann weiter zu fördern", berichtete der Ex-Bayern-Coach Felix Magath bei "Sky" vom missglückten Hummels-Debüt bei den Bayern-Profis.

So ließ die Bundesliga-Premiere des Abwehrspielers noch ganze neun Monate lang auf sich warten. Am letzten Spieltag der Saison 2006/2007 wurde Hummels für Martin Demichelis eingewechselt. Felix Magath war zu diesem Zeitpunkt längst kein Cheftrainer bei den Bayern mehr, so verhalf Hummels dann Trainer-Ikone Ottmar Hitzfeld zum ersten Spiel im deutschen Fußball-Oberhaus.

Magath von BVB-Star Hummels noch immer überzeugt

Mittlerweile hat Hummels mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund fünf deutsche Meisterschaften sowie drei Pokalsiege gefeiert und performt noch immer auf Top-Niveau in der Bundesliga.

Felix Magath ist auch 17 Jahre nach der gemeinsamen Zeit beim FC Bayern noch immer vom Innenverteidiger überzeugt: "Ich bin jemand, der seine Spielweise immer gemocht hat und auch immer noch mag. Ich glaube, dass er immer noch in der Lage ist, jeder Mannschaft in der Bundesliga zu helfen. Und ich glaube, er hat auch die Fähigkeiten, um in der Nationalmannschaft zu helfen."