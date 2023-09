Riesenlob von Coach Rose: Leipzig-Star wieder da

IMAGO/Roger Petzsche

Yussuf Poulsen ist dienstältester Leipzig-Profi (l.)

Yussuf Poulsen hat bei RB Leipzig alle Höhen und Tiefen des letzten Jahrzehnts hautnah miterlebt. Als dienstältester Profi bei den Roten Bullen wurde er am Wochenende für sein zehnjähriges Jubiläum geehrt, befindet sich passenderweise seit Wochen in einer starken Verfassung. Der Däne hat einmal mehr eine Entwicklung in Leipzig hingelegt, die ihm nicht mehr viele zugetraut hatten.

Der "kicker" rechnete die überragende Bilanz des Offensivspielers bei RB Leipzig vor: Insgesamt bestritt Poulsen seit seinem Wechsel aus der dänischen Heimat vor zehn Jahren stolze 363 Pflichtspiele für RB Leipzig, in denen er 149 Scorerpunkte sammelte.

In der letzten Saison immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, brachte er es 2022/2023 gerade mal auf drei Startelf-Einsätze in der Bundesliga und zwei Saisontore.

Nachdem er im Sommer zeitweise sogar als Verkaufskandidat galt, hat sich Poulsen mittlerweile wieder fest in die Stammformation von Cheftrainer Marco Rose gespielt.

Am letzten Wochenende stand der 29-Jährige zum dritten Mal in Folge in der RB-Startelf und steuerte beim 3:0-Heimsieg gegen den FC Augsburg einen Assist bei.

Poulsen der "beste Anläufer im Team"

"Ich bin wieder da, wo mein Körper hundertprozentig funktioniert. Das hatte ich lange nicht mehr", wurde Poulsen nach der Partie im "kicker" zitiert. Der dänische Nationalspieler schickt sich an, rechtzeitig vor dem Start der Champions League wieder sein volles Leistungsvermögen ausschöpfen zu können.

Poulsen ist bei RB Leipzig vor allem aufgrund seines Fleißes und seiner Mannschaftsdienlichkeit beliebt, auf und abseits des Platzes. Coach Marco Rose ließ ebenfalls keinerlei Zweifel daran, wie wichtig der Angreifer auch noch im zehnten RB-Jahr für das Team ist: "Yussi ist aus meiner Sicht ein guter Zielspieler und der beste Anläufer im Team. Er versteht, wann und wo welche Räume zu schließen sind", so Rose, der aktuell voll auf den dienstältesten Profi im RB-Kader baut.