Bittere Hiobsbotschaft für Hertha BSC

IMAGO/O.Behrendt

Palkó Dárdai (27) fehlt Hertha BSC vorerst

Sportlich ging es für Hertha BSC beim 3:0 gegen Eintracht Braunschweig nach dem vollkommen verpatzten Saisonstart zuletzt wieder bergauf. Beim klaren Sieg gegen den BTSV verletzte sich allerdings ein Neuzugang, der bislang durchaus einen starken Eindruck hinterließ.

Als der Arbeitstag von Palkó Dárdai am Sonntag beendet war, prangten gerade einmal 40 Minuten auf der Anzeigetafel, Hertha BSC führte 1:0 gegen Eintracht Braunschweig. Auch ohne den ungarischen Nationalspieler gewann die Alte Dame am Ende zwar souverän mit 3:0, der 24-jährige Sohn von Trainer Pál Dárdai wird allerdings noch länger fehlen. Das bestätigten die Hauptstädter am Montag.

Palkó Dárdai zog sich gegen die Niedersachsen eine Bänderverletzung zu, "die ihn nun bis auf Weiteres zu einer Pause zwingt. Trainings- und Spielbetrieb finden ohne den Mittelfeldspieler statt", heißt es in einer offiziellen Mitteilung auf "herthabsc.com".

Der gebürtige Berliner wechselte im Juli vom ungarischen Erstligisten Fehérvár zurück nach Berlin, wo er bis 2021 in der Jugend kickte und im April 2018 erstmals in der Bundesliga auflief. 2023/24 absolvierte der Rechtsaußen bereits sieben Pflichtspiele für Hertha, in denen er zwei Treffer erzielen konnte.

Vier Dárdais bei Hertha BSC

Seit der Verpflichtung von Palkó Dárdai spielen in Berlin übrigens gleich drei Söhne des Trainers. Márton Dárdai ist in der Innenverteidigung zuhause, der gerade einmal 17-jährige Bence Dárdai sammelte in der laufenden Saison ebenfalls bereits 115 Pflichtspielminuten.

"Das ist meine Familiengeschichte. Schon mein Vater hat mit meinem Bruder zusammengespielt in Ungarn. Das ist bei uns normal. Ich habe auch mit meinem Bruder gespielt, kurz bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Und jetzt, wo wir so lange bei Hertha sind, sind alle Kinder Herthaner. Irgendwie wollte es das Schicksal so", kommentierte Trainer Pál Dárdai die ungewöhnliche Situation.