Wachablösung im BVB-Sturm? Das sagt Edin Terzic

IMAGO/ Matthieu Mirville

Trifft mit dem BVB auf PSG: Edin Terzic

Niclas Füllkrug wird beim Champions-League-Auftakt bei Paris Saint-Germain am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) womöglich erstmals in der Startelf von Borussia Dortmund stehen. Das deutete BVB-Coach Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor der Partie an.

"Niclas hat die 30 Minuten in Freiburg gut verarbeitet. Da werden wir morgen gucken, ob es für mehr reicht", erklärte Terzic mit Blick auf den Neuzugang, den zuletzt Oberschenkelprobleme plagten.

Für Füllkrug wäre es in Paris der erste Einsatz überhaupt in der Königsklasse. Er könnte den zuletzt extrem formschwachen Sébastien Haller im Sturmzentrum ersetzen.

Bei allem Respekt vor PSG sieht Terzic den BVB nicht chancenlos: "Wir wissen, dass wir genug Qualität haben, um Titelaspiranten ärgern können zu können. Wir werden alles dafür tun, als Sieger den Platz zu verlassen."

Im Gegensatz zu den ersten Spielen in DFB-Pokal und Bundesliga gehe die Borussia nicht als Favorit in die Partie und müsse mit weniger Ballbesitz rechnen. "Man weiß, dass PSG sehr dominant Fußball spielen. Wir müssen immer auf Zehenspitzen unterwegs und sehr wach sein", sagte Terzic.

BVB: Großer Respekt vor Kylian Mbappé und Co.

In der Champions League gehe es darum "richtig gute Leistungen zu zeigen", erklärte der Übungsleiter des BVB, der neben PSG in seiner "Todesgruppe" auch auf Newcastle United sowie die AC Milan trifft.

Auf höchste Konzentration gegen Superstar Kylian Mbappé und Co. setzt auch BVB-Torhüter Gregor Kobel. "Ich muss mich in eine gute Position bringen", sagte der Schweizer.

Er befasse sich mit der gesamten gegnerischen Mannschaft, kenne Mbappés Stärken aber genau, sagte Kobel. "Er hat ein brutales Tempo, auch mit Ball, und einen guten Abschluss. Er kann aus jeder Lage gefährlich werden."

Das Duell mit PSG werde ein "90-Minuten-Job" für den BVB, so Kobel. "Wir müssen uns ins Zeug legen."