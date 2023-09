Neuer Bundestrainer? Weiteres Votum gegen Nagelsmann

IMAGO

Julian Nagelsmann wurde im März beim FC Bayern gefeuert

Auch der frühere Nationalspieler Markus Babbel votiert gegen den im März beim FC Bayern entlassenen Julian Nagelsmann als neuen Bundestrainer.

"Er ist ein ausgewiesener Fußball-Fachmann, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren, ein toller Trainer. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt für ihn ist", sagte Babbel bei "ran.de". "Er konnte beim FC Bayern mit dem ein oder anderen Nationalspieler nicht so, wie man es sich dort gewünscht hätte. Und ich glaube, dass die Zeit dazwischen zu kurz ist. Für mich käme das zu früh."

Er könne sich nicht vorstellen, dass Nagelsmann für den DFB "die Nummer eins ist", so der Europameister von 1996. "Aber dass der FC Bayern daran interessiert ist, dass er die Nationalmannschaft übernimmt, das ist ja völlig klar. Er hat ja noch drei oder vier Jahre Vertrag in München, da wird man ihm keine Steine in den Weg legen.

Zuletzt hatte sich unter anderem auch Stefan Effenberg skeptisch in Sachen Nagelsmann gezeigt.

Als "absolute Ideallösung" bezeichnete Babbel dagegen Rudi Völler, der das DFB-Team beim 2:1-Sieg gegen Frankreich interimsweise gecoacht hatte. "Aber er hat gesagt: 'Ich mache das nur für ein Spiel, dann bin ich raus.'"

Er könne sich zudem Louis van Gaal oder Felix Magath gut bei der DFB-Auswahl vorstellen, so Babbel. "Sie haben etwas staatsmännisches und viel Know-how."

Braucht die Nationalmannschaft mehr "Klartext"?

Magath habe "als Spieler und als Trainer viel erlebt" und wisse "wie ein Turnier funktioniert", lobte Babbel. "Ich finde es immer schwierig, wie mit ihm umgegangen wird. Man reduziert ihn auf Fitness und Physis, aber er hat viel mehr auf dem Kasten. Es ist ein Vergnügen, sich mit ihm über Fußball zu unterhalten. Er hat auch eine tolle und ehrliche Sichtweise auf die Dinge."

Nach Jogi Löw und Hansi Flick plädierte Babbel für einen Bundestrainer, "der nicht aus dem eigenen Stall stammt, sondern von außen kommt und den Jungs klipp und klar sagt, wo es langgeht."

Van Gaal sei ebenfalls "eine Möglichkeit, die ich sehr sympathisch finden würde", urteilte Babbel. "Es muss mal wieder Zug rein in den Laden, es muss mal wieder jemand Klartext reden."