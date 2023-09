Rätselraten um formschwachen Eintracht-Star

IMAGO/Peter Hartenfelser

Ansgar Knauff (l.) ist derzeit nicht mehr als Reservist bei Eintracht Frankfurt

Am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga stand Ansgar Knauff das letzte mal für Eintracht Frankfurt auf dem Rasen, flog damals im August mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz. Seit dem wartet der U21-Nationalspieler auf weitere Einsätze unter Cheftrainer Dino Toppmöller, hat es zuletzt nicht einmal in den SGE-Spieltagskader geschafft. Was ist los beim 21-Jährigen?

Beim 1:1-Unentschieden beim VfL Bochum hat Eintracht Frankfurt weitere Punkte gegen einen der vermeintlich kleinen Gegner in der Bundesliga liegenlassen. In den Vorwochen hatten die Main-Städter auch gegen Mainz 05 und den 1. FC Köln nur remis gespielt und treten in der Tabelle als Neunter folglich auf der Stelle.

Nicht im Aufgebot stand am letzten Samstagabend Ansgar Knauff, der nach seiner abgesessenen Gelb-Rot-Sperre eigentlich wieder hätte mitspielen dürfen.

Doch Cheftrainer Dino Toppmöller verzichtete auf den Flügelspieler, strich ihn komplett aus dem 20er-Kader für das Bochum-Spiel.

Wie es in einem "Bild"-Bericht heißt, hatte diese Maßnahme keine gesundheitlichen Gründe, Knauff war demnach nicht krank oder verletzt. Vielmehr soll es reine sportliche Gründe gehabt haben, warum der Youngster nicht im Aufgebot gegen den VfL Bochum stand.

Knauff bestritt bisher 54 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt

Statt des gebürtigen Göttingers kommen derzeit die Konkurrenten auf den Außenbahnen, allen voran Philipp Max, Eric Dina Ebimbe, Niels Nkounkou und Buta zum Zuge.

In den letzten eineinhalb Jahren war Knauff, der im Januar 2022 von Borussia Dortmund zu den Hessen wechselte, eine feste Größe bei der Eintracht, bestritt wettbewerbsübergreifend insgesamt 54 Pflichtspiele. Im Juni zog er sich dann einen Schlüsselbeinbruch zu, der ihn fast die gesamte Saisonvorbereitung gekostet hatte.

Derzeit allerdings befindet er sich im Formtief Coach Toppmöller erwartet nun die richtige Reaktion des einstigen Senkrechtstarters, stellt derzeit quasi die Charakterfrage an den Jung-Profi. Knauff muss sich mit Trainingsleistung wieder neu für empfehlen und anbieten, sonst droht ihm ein ungemütlicher Herbst bei Eintracht Frankfurt.