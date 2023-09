Oliver Kahn nennt Gründe für sein Aus beim FC Bayern

via www.imago-images.de

Oliver Kahn musste den FC Bayern im Mai verlassen

Vor etwas weniger als vier Monaten wurde Oliver Kahn beim FC Bayern von seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender entbunden und musste den deutschen Fußball-Meister überraschend verlassen. Nun hat der 54-Jährige auf sein Aus zurückgeblickt und Gründe für das Scheitern bei den Münchnern genannt.

Ende Mai dieses Jahres wurde Oliver Kahn entlassen. Dem abschließenden Spieltag der letzten Saison durfte der geschasste Vorstandsvorsitzende schon gar nicht mehr beiwohnen, bereits im Vorfeld hatten die Verantwortlichen des FC Bayern um Präsident Herbert Hainer dem 54-Jährigen die Reise zur Partie beim 1. FC Köln verboten, an deren Ende die Münchner tatsächlich noch die Meisterschaft feiern durften. Dem Vernehmen nach war ein lautstarker Streit der Grund für das Verbot, der entbrannt sein soll, nachdem Kahn sein Aus mitgeteilt wurde.

Dass es auch in der Zeit davor nicht immer harmonisch zuging, bestätigte Kahn nun in einem Interview auf seiner aktuellen Reise durch Saudi-Arabien in der Sendung 'Kora Rotana', aus der "Sky" zitiert.

"Wenn man in einem Klub an einen Punkt kommt, an dem man unterschiedliche Meinungen oder unterschiedliche Denkweisen oder unterschiedliche Ansichten über bestimmte Themen, die Entwicklung, Strategie oder Führung hat und man sie nicht zusammenbringen kann, dann denke ich, ist es für beide Seiten besser, ihren eigenen Weg zu gehen", sagte Kahn dort, als er auf die Ursache für sein Scheitern beim deutschen Fußball-Rekordmeister angesprochen wurde.

Kahn: "Viel gelernt" beim FC Bayern

Immerhin: Mittlerweile kann Kahn mit einem lachenden Auge auf seine insgesamt knapp dreieinhalb Jahre im Vorstand des FC Bayern zurückblicken, zwei davon in der Hauptverantwortung als Vorstandsvorsitzender.

"Es war keine einfache Zeit, es war eine herausfordernde Zeit. Aber es war eine großartige Zeit, weil ich viel gelernt habe", zog Kahn sein trotzdem nicht ganz zufriedenstellendes Fazit.

Derzeit hat sich der 54-Jährige eine Auszeit von leitendenden Funktionen im Fußball-Business genommen. Stattdessen tourt Kahn im Moment durch die Welt, wo er zuletzt in Saudi-Arabien Halt machte und für ein Foto von einigen Bayern-Fans heftigen Gegenwind bekam.