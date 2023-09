Matthäus bremst Hummels-Euphorie beim BVB

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Mats Hummels präsentiert sich beim BVB in Topform

Mats Hummels präsentierte sich im Trikot von Borussia Dortmund zuletzt in starker Form. Für Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus ist das jedoch kein Grund, den BVB-Routinier direkt mit einem Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Verbindung zu bringen.

"Ich sage: Ein Kevin Behrens hat schon vier Tore erzielt, wurde aber auch nicht eingeladen. Mats sollte erst einmal verletzungsfrei bleiben und konstant seine Leistung bringen", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Hummels hatte in drei der vier bisherigen Bundesligaspiele des BVB in der Startelf gestanden. Zuletzt beim 4:2 in Freiburg verschaffte er dem Vizemeister mit einem Doppelpack gar den zweiten Saisonsieg - eine Leistung, die Matthäus anscheinend nicht sonderlich begeisterte. "Mit seiner Abwehrleistung beim 1:0 gegen Köln hat er mich mehr überzeugt als mit seinen Toren in Freiburg", erklärte er mit Blick auf Hummels.

Dem 34-Jährigen und seinen Mannschaftskollegen traut Matthäus beim Champions-League-Auftakt gegen Paris Saint-Germain am Dienstag (21:00 Uhr) durchaus einen Coup zu.

Mit dem Sieg in Freiburg habe sich der BVB "hoffentlich das Selbstbewusstsein zurückgeholt, dass durch die verpasste Meisterschaft verlorengegangen war", so Matthäus.

"Vorteil" für BVB und Co. gegen PSG?

PSG habe trotz der Abgänge von Lionel Messi und Neymar zwar "viel Qualität" in der Offensive. "Aber sie funktionieren nicht als Mannschaft", konstatierte der Weltmeister von 1990.

"Sie werden Dortmund nicht unterschätzen, aber die überschätzen vielleicht sich selbst. Das könnte der große Vorteil der Gegner von PSG sein", erklärte Matthäus weiter.

Auch Trainer Edin Terzic sieht den BVB in Paris nicht chancenlos. "Wir wissen, dass wir genug Qualität haben, um Titelaspiranten ärgern können zu können. Wir werden alles dafür tun, als Sieger den Platz zu verlassen", sagte er auf der Pressekonferenz vor der Partie.