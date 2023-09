BVB-Flop als Lewandowski-Ersatz zum FC Barcelona?

IMAGO/Owen Humphreys

Alexander Isak soll das Interesse des FC Barcelona geweckt haben

Der Vertrag von Robert Lewandowski beim FC Barcelona läuft zwar noch bis 2026. Dennoch schauen sich die Katalanen offenbar nach einer Alternative um. Dabei ist wohl ein einstiger BVB-Flop in den Fokus gerückt.

Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, ist der FC Barcelona an einer Verpflichtung von Alexander Isak von Newcastle United interessiert. Demnach ist Barca-Trainer Xavi großer Fan des schwedischen Stürmers und sieht ihn als langfristigen Lewandowski-Ersatz.

Der geplante Transfer soll aber erst 2025 konkretisiert werden. Als Ablöse stehen 70 Millionen Euro im Raum. Isaks Vertrag beim Premier-League-Klub ist noch bis 2028 datiert.

Der Nationalspieler wechselte 2022 für 70 Millionen Euro von Real Sociedad zu Newcastle. Die spanische Liga kennt Isak daher.

Isak fällt beim BVB durch

Bei den Magpies hatte der 23-Jährige zunächst mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. In der zweiten Saisonhälfte drehte er allerdings auf. Insgesamt kam der Angreifer auf zehn Tore in 22 Premier-League-Spielen. In der aktuellen Spielzeit netzte er bereits zwei Mal in vier Partien ein.

2017 war Isak als große Sturmhoffnung vom schwedischen Klub AIK Solna zu Borussia Dortmund gewechselt. Doch durchsetzen konnte er sich beim BVB nicht. Im schwarz-gelben Trikot kam das einstige Super-Talent zwischen Anfang 2017 und 2019 in 13 Pflichtspielen nur zu einem Treffer.

Beim FC Barcelona ist Robert Lewandowski aktuell aber noch unverzichtbar. In fünf La-Liga-Spielen erzielte der Pole bereits drei Treffer. Hinzu kommen ebenso viele Vorlagen.

Wie lange Lewandowski derartige Leistungen noch abrufen kann, ist offen. Der ehemalige Superstar des FC Bayern ist schließlich schon 35 Jahre alt.

Mit dem FC Barcelona gewann der Routinier in seiner ersten Saison gleich die spanische Meisterschaft, wurde mit 23 Treffern zudem Torschützenkönig der Primera División. In der Champions League war hingegen schon in der Gruppenphase Endstation.